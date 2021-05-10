經過夜總會！後照鏡「驚現慘白小丑」車主嚇呆　下秒真相超無言

▲後……後照鏡上那個是什麼QQ（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少恐怖片中，嚇人的東西往往是在晚上開車時出現，而且還是從後照鏡蹦出來！一位男網友日前在臉書《路上觀察學院》貼出照片，只見他車開一開，突然瞄到後照鏡中有道邪惡的視線，一看嚇一跳，因為後面居然有個小丑直直盯著他。結果照片曝光，其他人不禁笑噴，「這個有猛到」、「嚇死然後笑死！」

「以為是小丑……結果是二哈……」男網友貼出照片，只見後照鏡中有一個白色人影，慘白的高額頭外加不懷好意的眼神，乍看之下超像恐怖電影《牠》中的「邪惡小丑潘尼懷斯」。但只要仔細一看，就會發現根本不是什麼恐怖片情節上演，純粹只是印有哈士奇不屑臉的抱枕放反了。

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▲呃……原來是「潘尼懷哈」啊！（圖／翻攝自路上觀察學院）

照片一出，不少網友第一時間也嚇一跳，「都閃尿了」、「第一眼真的有嚇到」、「我以為靈異公社」、「晚上看到會嚇屎」、「猛然一看會嚇死」、「要進來水溝玩玩嗎」、「是要嚇我幾次啦！倒著看還是很嚇人啊！」就連擁有同款抱枕的車主也來留言，「……同款，自己也會嚇到。」

許多人則是紛紛笑噴，也連想到其他邪惡角色，「沒想到小丑竟是哈士奇」、「看很久才發現是要倒過來看，才會是哈士奇的抱枕～」、「不仔細看以為4奪魂鋸」、「如果再搭配個紅色氣球……」、「我還以為你載到弗利札。」還有眼尖網友發現，原PO經過的那條路「是台南有名夜總會」，也難怪會被嚇一跳。