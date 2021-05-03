時代的眼淚！荒地撿到「18年前數位相機」勾回憶　網喊：這台很猛

▲18年前的數位相機。（圖／網友袁倫建先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

在智慧型手機還沒普及的時候，要拍出美美的照片，都會用底片相機或是數位相機，自從科技越來越進步之後，就鮮少人在使用這些商品，一名網友某天傍晚走在路上，發現土堆裡躺著特別的東西，走近一看才發現，竟然是數位相機，出產年份還是2003年的，讓他忍不住感嘆「是時代的眼淚」。

網友袁倫建先生在臉書「路上觀察學院」發文，某天傍晚時經過一片荒地，發現土堆裡有一絲絲的不尋常，仔細一看竟然是一台數位相機，銀白色的外殼沾滿了泥土，看起來頗有歷史，「一Google才發現，這台是2003年的產品，也就18年前的數位相機，超迷你的機身外加400萬畫素，在當時算是很棒的設計」。

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他感嘆，現在的科技越來越進步，隨隨便便一支手機就是千萬畫素的相機，還可以拍電影、剪輯、後製，也能保存照片，「看到這台18年前『時代的眼淚』靜靜地躺在泥土裡，突然感到一股淡淡的哀傷」。

▲貼文釣出不少網友懷念。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

貼文一出後，不少網友驚呼「這台我也有」，「我的第一台數位相機就是這個耶」、「這台很猛耶」、「這台以前超紅耶」、「這台當年我也買新的，保存到現在」、「我也有這台耶！我的第一台數位相機，還留著」。

也有網友提到，「我覺得幾百萬畫素的數位相機，不會輸千萬畫素的手機」、「畫素低歸低，但以前的數位相機拍起來，還是比現在的手機好看，看起來不會扭曲失真」、「像素不等於畫質」、「數位相機感光原件較大，所以其實成像品質比很多手機好」。