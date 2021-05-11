台中鵝肉店「肉身阻擋」換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰：都臭的咧

▲社區用水年久失修，因此底部累積不少砂石，住戶每天只能用髒水洗澡。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中大誠街一棟50年的社區大樓，因年久失修曾發生意外，管委會決定將電梯、水塔進行修繕作業，但住戶們卻沒有共識而大吵，甚至有人以人肉阻擋吊車安裝水塔，讓正值缺水期間的105間住戶沒水可用，只能用髒水洗澡。

該棟社區大樓去年發生電梯夾傷住戶事件，因此管委會決定修繕公共設施。其中，大樓的舊水塔年久失修，除了漏水之外，底部也積累一堆泥沙，有時洗澡都會出現砂石。

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▲▼限水來臨，住戶只能用髒水洗澡。（圖／東森新聞）



但對於更換水塔，社區位於一樓的知名鵝肉店卻與住戶意見相反，認為3顆水塔施工價格13萬8000元，且大樓年齡已高，5頓重的水塔放到頂樓，恐有安全疑慮，進而導致新購買的3顆水塔只能放置在地下室生灰塵。

有住戶表示，台中限水前住戶都需趕快儲水，但儲存的水底部幾乎都是沙，一名費姓男住戶氣憤地說，「洗到沒水用，都是洗到石頭」、「你有看到我洗澡嗎？還是臭的咧！」

▲▼知名鵝肉店老闆用肉身阻擋吊車換水塔。（圖／東森新聞）



此外，鵝肉店日前以肉身阻止水塔安裝，但自己在店門口加裝3顆巨型水塔，導致住戶更為不滿。管委會總幹事表示，鵝肉店的黃姓老闆曾提出施工報價，但最後卻不了了之，她們才另找廠商。沒想到，要施工時卻被黃老闆攔阻，感到非常無奈，因為強硬施工導致人受傷的話，恐怕事情會更麻煩。

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