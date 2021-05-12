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蓄水量再破低點！德基水庫關閘門逾14hrs　預計下午恢復供水

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲德基水庫12日有效蓄水量來到2.77%。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中德基水庫10日水位跌破47年最低點，昨今2日仍未降雨，紀錄持續下探，12日水庫水位來到1325.57公尺，較昨日再降6公分，有效蓄水量僅存2.77%，因水情吃緊，大甲溪發電廠於11日晚間10時將閘門關閉，節省水源，預計下午將會再將閘門打開，開放7cms的出水量。

德基水庫10日水位、有效蓄水量皆跌破47年來紀錄，水位1325.92公尺，蓄水量3%，無奈天公不作美，接連兩日仍未降雨，11日水位降至1325.63公尺，蓄水量2.8%，今日更下探到1325.57公尺，蓄水量僅存2.77%。

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先前德基水庫遙控中心人員透露，若水庫水位降到1325公尺將會停止放水，而根據經濟部水利署防災資訊服務網，《ETtoday新聞雲》發現昨日上午德基水庫仍有持續進行供水，出水量為7.1cms，但稍早卻發現今日的出水量為0，是否因水位逼近停止供水的臨界點，廠方已將閘門關閉？

經了解，大甲溪發電廠表示，因須節省水源，11日晚間10時將閘門關閉，經上午開會討論，接獲中央災害應變中心指示，下午將會再將閘門開啟，開放7cms的出水量，持續供應下游民生用水。另外，考量供水不足，也會透過谷關壩去作調節。

廠方強調，即使水位低於1325公尺，仍不會停止供水，會停供的訊息是錯誤的，一切措施遵照中央規定。

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