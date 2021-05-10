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埔里農地白骨近4月無人指認！　警公布特徵：下顎骨裂裝鋼鈑螺絲

▲埔里白骨近4月無人指認，最大特徵為右下顎骨裂以鋼鈑螺絲固定。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里白骨近4月無人指認，最大特徵為右下顎骨裂以鋼鈑螺絲固定。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣埔里鎮一處農地在今年初驚見一具白骨，檢警會同法醫相驗判定為年約55歲男性，但死者身分始終未能釐清，迄今已近4個月；檢方指出，死者的右下顎有骨裂、用鋼板和螺絲固定，生前疑似曾因顏面骨折動刀，呼籲家中有符合年齡、性別和本特徵失蹤人口的民眾能出面協助指認。

這具遺骨是在1月17日下午4時許，該處農地地主在除草整地時，發現類似「石塊」的硬物，怎料上前一看，竟是一具白骨，當場嚇壞，隨即報警處理；據悉，地主非專業種植戶，每3個月或半年才會去整理雜草，完全不清楚這具白骨從何而來。

警方當時獲報抵達現場後，在四周拉起封鎖線並採集跡證，檢警爾後會同法醫進行相驗，從骨骼、牙齒等判定是55歲左右中年男性，身高160出頭，最明顯的特徵在顏面部，右下顎骨釘有鋼板和螺絲、兩側太陽穴也有骨裂而用鐵絲固定的痕跡，生前似乎曾動過臉部骨折手術。

警方同時針對失蹤人口進行過濾清查，要進一步釐清死者身分，無奈數月來並無所獲，也始終沒有疑為家屬的民眾前來指認；檢方期盼透過上述特徵的公布，能早日讓死者身分確認、入土為安。

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