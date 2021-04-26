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社會 社會焦點 保障人權

獨／29歲小王遭綠帽夫狠殺！「裝鐵桶棄屍」成白骨…父心碎：不上訴

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化一名道士2020年5月間行經彰化縣大村鄉一處鄉間小路，不小心撞倒該處一個大鐵桶，不料，桶內竟掉出一堆白骨，嚇得他趕緊報警處理！事後才知原來是一名賴姓男子不滿洪姓妻子與另名李姓男子過從甚密，2004年一怒之下竟將對方殺害後塞入鐵桶棄屍。賴男一審被判13年6月，台中高分院審酌前岳母不斷求情，還替他付600萬元與李男家屬和解，改判12年6月。李父表示，不會再上訴了。

▲▼彰化桶屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化桶屍案日前二審出爐，死者父親傷心表示，雖無法接受結果，但不會再上訴了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

判決指出，賴男得知前妻在婚姻存續期間，與李男過從甚密，認為會與妻子離婚都是李男害的，因此心生不滿。賴男2004年4月底在大村鄉山腳路一處遇見李男，雙方一言不合便吵了起來，賴男頓時氣炸，先是猛力勒住李男的脖子，再撿起路邊的石頭將李男砸暈，並將人拖到他的貨車後車廂內，載往某處國小的操場外停下。

賴男停好車後，拿出繩子將29歲的李男活活勒死，並將屍體載往祖厝前方的院子，裝入鐵桶內鎖上蓋子，再將鐵桶載到一處小巷的牆邊棄置，隨即開車離去。

一名道士2020年5月11日下午行經棄屍地點附近，打算疏通溝渠時，卻不小心將鐵桶撞倒，下秒見人骨散落一地，當場嚇壞趕緊報警處理，事隔16年這起殺人案才因此曝光。

▲▼彰化桶屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化地方法院審理時，李男家屬不願意原諒賴男，還稱「希望判處賴男死刑，最少也應無期徒刑」，但考量賴男前岳母不斷替他求情，表示賴男離婚後仍住在前妻娘家，為人乖巧孝順、沉默寡言，平常很勤奮工作，努力照顧家裡生意及小孩，賴男前岳母甚至還願意先出300萬元替賴男賠償李男家屬，認為賴男不是一個無法教化、十惡不赦的人，依殺人罪將賴男判處有期徒刑13年6月。

案經上訴台中高分院，法院審酌雙方以600萬元金額和解，22日改判12年6月有期徒刑，全案仍可上訴。針對判決結果，李父傷心表示，怎麼可能這樣就接受，「我的看法一定是一命賠一命」，但因不想再常常上法院，覺得很累，不會再上訴了，認為再上訴也是浪費時間，至於600萬元和解金，將全部用在媳婦與2個小孩教育及生活費上，自己分文不取。

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