曾3年查獲近百件毒品案　埔里分局緝毒達人升任派出所長

▲曾查獲上百件毒品案的埔里分局巡官林大維（右），被拔擢為愛蘭派出所所長。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

埔里地區的癮君子和藥頭藥腳要小心了：埔里分局巡官林大維還不到30歲，過去在派出所基層服務3年期間，就查獲近百件毒品案，不但績效卓著，更秉持上進心考取警大，畢業後歷任埔里分局巡官和副所長職務，備受長官賞識，日前被拔擢擔任愛蘭派出所所長。

埔里警分局於今日上午10時，在愛蘭派出所辦理新任所長佈達典禮，向地方鄉親介紹今年28歲的林大維；警專31期畢業的他，於103年分發到台中市育才派出所，近3年時間就查獲近百件毒品案件，並利用繁忙勤務之餘，努力進修充實自我、順利地考取中央警察大學，後派任埔里分局服務。

▲曾查獲上百件毒品案的埔里分局巡官林大維（中），被拔擢為愛蘭派出所所長。（圖／民眾提供）

林大維表示，能夠再回到從警的起點派出所，除會秉持初衷，更會善盡警察職責，並以身做則，全心全心投入治安、交通與為民服務工作，希望不負鄉親期待。

埔里警分局長方秋梅也期勉林大維就任後，能發揮所長，儘速掌握治安、交通熱點，落實推展各項警政專案工作，並積極與相關單位密切協調溝通、互動，熟悉轄內民意代表、地方人士，共創幸福的埔里生活環境。



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