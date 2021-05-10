幫新鮮人入職場　勞動部校園徵才提供5500個職缺！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為擴大青年就業服務，結合轄區內大專院校共同主辦校園徵才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社會新鮮人求職新攻略！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為擴大青年就業服務，結合轄區內大專院校共同主辦校園徵才，近期將與虎尾科技大學、中正大學及嘉南藥理大學合作，3場次預計提供5500個職缺。

另外，YS青年職涯發展中心推出的「一級玩家：職場登入計畫」，108名額開放報名隨即秒殺，因青年朋友詢問度高，今再釋出30個名額，歡迎應屆畢業生及民眾踴躍報名參加。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署從2006年開始推動「大專校院辦理就業服務補助計畫」，每年皆瞄準畢業季，與轄區內各大專院校共同主辦校園徵才，今年度預計辦理15場，邀請企業主動進入校園攬才，5月12日虎尾科大場，將有110家廠商開出近3000個職缺、5月18日中正大學場預計有50家廠商2000個職缺、5月19日嘉南藥理大學場則有50家廠商提供500個職缺，其中不乏知名企業如上銀科技、和鑫光電、利勤實業、長榮鋼鐵、義美食品等，鼓勵應屆畢業生把握難得可與企業近距離互動的機會，多看多比較。

劉邦棟再補充，若學子們對未來仍迷茫，可以選擇來參加分署日前啟動的「一級玩家：職場登入計畫」，該計畫提供15-29歲想求職或轉職的青年，只要通過履歷等審核，即可免費參與2個月的培訓，透過一系列履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢、職涯講座及探索等實戰課程預作求職準備，同時還將赴雲嘉南多家知名企業進行職場參訪，不但可近距離了解企業文化及工作內容，幫助釐清志向，也能少走許多求職冤枉路，首波108個名額，一開放即秒殺額滿，現再釋出30個名額，且報名時間延長至5月23日止。

另外，青年朋友若覺得面對面比較害羞，劉邦棟建議可以透過勞動部近日推出的「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢服務，只要是18-29歲青年，到台灣就業通網站註冊登入，就能預約諮詢時段，與專業顧問一起探索職涯目標、了解產業趨勢、診斷履歷自傳、提升面試技巧等，「拿起手機即可操作，一指搞定！」若想要了解更多青年就業相關政策，也可網路搜尋「投資青年就業方案」，或撥打(06)6985945轉1321洽詢。

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