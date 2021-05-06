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輝瑞、嬌生搶人才！北醫大就業博覽會供上百職缺　學生搶投履歷

▲▼ 輝瑞、嬌生搶人才！北醫大就業博覽會供上百職缺　學生搶投履歷 。（圖／台北醫學大學提供）

▲北醫大高齡健康管理學系舉辦就博會，現場擠滿求職學生，前來投履歷或諮詢。（圖／台北醫學大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台北醫學大學舉辦「2021北醫生醫新創實習暨就業線上博覽會」，串連20所大專院校、64個系所及30家企業，提供上百個就業及實習機會，集結全球首屈一指的知名企業，包括國內外知名藥廠、跨國生醫、生技、醫材等公司，讓學生可直接線上投履歷，找到工作。

受到疫情影響，近期實體就業博覽會紛紛延期或取消，衝擊畢業生就業市場。北醫大學生組成「北醫奇點」健康傳媒公司，負責規劃此線上就博會，透過線上直播及上網投遞履歷，讓學生不受時間與空間限制，也能找到理想工作。

「北醫奇點」執行長蔡紫婕表示，此次線上博覽會主軸為全台唯一創新醫療人才盛會，除有10家新興企業進駐官網，線上就可投遞履歷，另外像是Yourator友睿資訊、丁丁藥局、飛銳思達亞太等30家知名企業，也提供多個職缺及工作機會，要來搶人才。

從北醫生醫新創實習暨就業線上博覽會官網上可以看到，這次參與的廠商陣容可說是相當豐富，包含知名藥廠阿斯特捷利康、嬌生、東洋藥品、輝瑞；醫療器材廠如百特醫療產品、台灣微創醫療等企業，也提供多個職缺及工作機會要來搶人才。

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▲▼ 輝瑞、嬌生搶人才！北醫大就業博覽會供上百職缺　學生搶投履歷 。（圖／台北醫學大學提供）

▲北醫大高齡健康管理學系舉辦就業博覽會，獨創業師制度與產業接軌，拓展學生畢業出路，盼改善長照人才荒問題。（圖／台北醫學大學提供）

北醫也提到，除了生醫、創新醫療人才搶手，面對超高齡社會來臨，高齡健康及長照2.0人才也是炙手可熱，北醫大高齡健康管理學系日前也舉辦就業博覽會，除了自家成立的長照機構提供超優福利待遇，公部門新北市政府衛生局也加入徵才行列，就是希望解決高齡及長照產業的人才荒，翻轉人力不足的問題。

「最缺的就是人！大家都在搶人！」北醫大高齡健康管理學系主任劉芳指出，「人力不足」一直都是台灣高齡及長照發展的關鍵問題，台灣即將於2025年邁入超高齡社會，北醫大高齡健康管理學系必須扮演「領頭羊」角色，積極與高齡相關產業、機構鏈結合作，開拓產官學研人脈，強化學生的就業競爭力。

舉例來說，北醫大成立的醫養護事業「北醫大管理顧問股份有限公司」，旗下兩家居家長照機構「萂禾居服」、「杏芳居服」，也開出居家服務員、居服督導等職缺，起薪優於外界行情。北醫大高齡系畢業、目前在新北皓仁居家照顧機構擔任個管員的吳玳榕說，因為喜歡與人互動，工作六年樂在其中，很有成就感。

為培養跨領域、樂活創意、產業導向的高齡健康管理專業人才，北醫大高齡健康管理學系首創「業界導師」制度。劉芳提到，多達30名業師，每人帶領3至4位學生，除與系上教師開設「跨領域共授課程」外，學生在大三、大四進入機構實習前，業師也會帶領學生到企業觀摩見習，讓學生在大四下學期「最後一哩」自選實習時，能更貼近志向喜好，不怕「入錯行」，加速畢業即就業，完美接軌。
 

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