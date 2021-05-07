486先生首次開出「夢幻職缺」　霸氣表示：薪水和職位自己開

▲486團購捐贈護目鏡給美國記者會，486先生陳延昶致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡萱廷／綜合報導

畢業季即將來臨，許多求職者都希望能夠做自己喜歡的工作，並且發揮專長，更重要的事能夠談到如願的薪資待遇。近日，「486團購」在臉書發PO出徵才訊息，首次開出「職缺開發師」，如此特別的職缺，意思就是給求職者自由開出「職稱」與「薪資」，目的希望找到極有創意和特色的人才。消息一出去，很快地羨煞許多網友且引發高度討論。

486團購先生（陳延昶）6日在臉書公開貼出徵才資訊，開出「職缺開發師」，文中表示，希望能找到對團購行銷、服務很有想法，覺得自己腦子裡源源不絕的點子，有自信能讓公司創造出石破天驚的局面，只要求職者主動出擊，自己便會親自面試。

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他舉例說明，如果自認喜歡探索世界上各式各樣的家電，履歷名稱可以是「怪奇探堪者」，如果自認行銷高手或點子王，也可以稱做自己「潮流製造大將軍」，期待求職者能展現創意、結合特色。

貼文一出，許多網友看了心動不已，紛紛表示，「竟然有這種職缺」、「好想去」、「好棒的感覺！！！想試試」、「好機會，來想想該怎麼推銷自己啦 」、「真想進486~這是夢幻行業啊！可惜能力不及」。