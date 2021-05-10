3隻金錢豹「3周前就逃跑！」　動物園「鬧大還想瞞」連公安都騙

▲居民5月2日就拍到金錢豹，但杭州動物園直接否認有動物逃脫。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

杭州動物園3隻金錢豹逃脫事件再有新進度！原先媒體預估金錢豹逃脫的時間點可能是5月1日左右，園方隱瞞了一周左右，但杭州市官方10日下午在記者會上通報，3隻金錢豹早在4月19日上午就逃脫，園方實際上隱瞞了將近3周，期間還欺騙了公安，一直到5月8日事件鬧大後才承認。

根據陸媒報導，杭州動物園附近的居民最早在5月2日就發現金錢豹出沒，當時一名老農上山工作，在樹林中發現金錢豹的身影，還用手機拍下了一張照片，當地的媒體也報導了此事，但杭州動物園卻否認有動物逃脫，還裝模作樣的派人到現場勘查，表示沒有發現金錢豹的蹤跡。

5月6日、7日再度有居民反映發現金錢豹出沒，當地媒體也持續報導，但杭州動物園仍然否認有動物逃脫，只表示會派人調查。不料，8日上午，杭州動物園臨時宣布關園，稱園區發生「安全問題」，可是卻沒有解釋詳細情況。

直到8日下午，當地官方通報3隻金錢豹逃脫後，杭州動物園才首次公開承認此事，並於傍晚發出致歉聲明，辯稱當初是擔心「事件公布會引起恐慌」，才未及時公布相關訊息。

▼當地媒體多次報導金錢豹出沒事件，但杭州動物園堅持不認，還質疑照片真偽。



原先媒體預估金錢豹逃脫的時間點可能是5月1日左右，園方隱瞞了一周左右，但杭州市官方10日下午召開記者會，杭州市副市長王宏親自證實，金錢豹早在4月19日上午就已經逃脫。

王宏還指出，杭州公安曾在6日、7日分別接獲居民報案，表示疑似發現了金錢豹，警方也多次詢問杭州動物園，但杭州動物園的負責人都否認有動物逃脫。

截至目前還有1隻金錢豹未被尋獲，包含杭州動物園負責人在內的5人已被警方拘留，杭州市官方也強調，將派專業人員對杭州動物園展開全方面的隱患排查，不整改完畢不會開園。

▼動物園與居民發現金錢豹的地點相當接近，因此很早就有人起疑。（圖／翻攝微博）

