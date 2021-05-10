3隻金錢豹逃脫「隱瞞一整周」　動物園認了：怕公布會引起恐慌

▲一名老農上山工作時發現金錢豹並拍下了照片，但動物園被詢問時卻否認有動物逃脫。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

杭州動物園3隻金錢豹逃脫一周前逃脫，園方卻一直未公布消息，直到被附近居民多次目擊並報警後事件才曝光。杭州動物園8日晚間終於致歉，但辯稱是因為擔心引起恐慌才隱瞞，還強調逃脫的金錢豹未成年，攻擊性較弱。

根據陸媒報導，早在5月2日就有附近居民發現金錢豹，還拍下了照片，之後幾天也陸續有居民反映，但杭州動物園卻否認有動物逃脫，一直到8日上午才臨時宣布關園，稱園區出現「安全問題」。

雖然宣布關園，杭州動物園卻沒有說明詳細情況，還不斷遮掩、迴避外界質疑，等到當地政府8日下午證實有3隻金錢豹逃脫，動物園的負責人遭到警方控制後，園方才終於首次公開承認事實，並於傍晚發出致歉聲明。

杭州動物園表示，事件發生初期，考慮到出逃的未成年金錢豹攻擊性較弱，擔心事件公佈會引起恐慌，才未及時公佈有關信息。

杭州動物園指出，對事件造成的影響，園方深刻反思、深表歉意，誠懇接受社會公眾的批評和監督，「我園將引以為戒，切實履行企業安全生產的主體責任，積極配合相關部門進行事件調查處置，全力追回在逃兩隻未成年金錢豹，竭盡全力做好後續工作。」

此事受到當地政府重視，杭州市公安局富陽區分局已經立案調查，並於10日對杭州動物園法定代表人、總經理張德全等五人採取刑事強制措施。

▼金錢豹出沒的地點距離動物園並不遠，很早就有居民起疑。（圖／翻攝微博）

