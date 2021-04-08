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台中分區限水酒店700人流不受影響　老司機：又不是去喝水的

▲▼台中分區限水，一家酒店一晚最高有700人進出，但不受影響。（圖／民眾提供）

▲台中分區限水，一家酒店一晚最高有700人進出，但不受影響。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市6日起分區實施限水「供五停二」，一般人口3、4人的家庭擔心沒水可用，早就買好水塔、水桶儲水因應，但對一天最高有700人進出的酒店而言，生意會不會面臨如同去年疫情般的衝擊？酒店幹部坦言不受影響，店內原本就有水塔，不夠還有地下水可用，而消費者則說，去酒店又不是去喝水的，沒有耗水量的問題。

▲▼台中分區限水，一家酒店一晚最高有700人進出，但不受影響。（圖／民眾提供）

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去年受到新冠疫情影響，政府嚴格要求密閉空間內民眾之間座位的距離，而且還要戴口罩、實名制，使得靠密閉空間維生的酒店業哀鴻遍野，生意慘淡，因為少有酒客有意願去消費，況且還要留下個人資料。

▲▼台中分區限水，一家酒店一晚最高有700人進出，但不受影響。（圖／民眾提供）

台中酒店去年面臨疫情影響，今年又碰上限水，生意會不會再受衝擊？一家理K幹部表示，店內幹部加上小姐有300多人，加上少爺、公主和泊車等就有4百人，以一晚最高有1百間包廂、一間平均3名客人消費計算，一晚就有700人進出，店內雖然超前部署，有購買水桶儲水，但還用不到。

知名酒店幹部也說，店內只有廚房、廁所、洗水果、洗碗盤有用到自來水，而水塔早就存在，如果不夠，也還有地下水可用，況且，酒客在包廂喝的是礦泉水，所以沒有水量不足的問題。

一名酒客就說，隨著國內疫情趨緩，酒店生意回溫，連實名制都開始敷衍，酒客還沒到，體溫就已經填好了，此外，酒店是耗酒量大，不是耗水量大的地方，因此限水對酒店沒有影響。

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