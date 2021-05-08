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杭州動物園3隻金錢豹逃脫！園方裝傻一星期「居民狂報警才揭發」

▲當地媒體曾訪問目擊豹子的居民，當時官方還未證實動物園金錢豹逃脫。

記者蔡紹堅／綜合報導

杭州野生動物園8日上午臨時宣布暫停開放，表示園區內發生了「安全問題」需要及時處理與維護。當地官方下午證實，動物園內的3隻金錢豹逃脫，其中1隻已經捕獲，但仍有2隻尚逃逸中。

根據陸媒報導，杭州野生動物園附近村子的許多居民幾天前就反應疑似有看到豹子出沒，甚至有人還拍下了照片，懷疑是動物園內的金錢豹逃脫。

目擊的居民表示，他居住在轉塘街道龍門坎村，早在5月2日上山工作時就已發現豹子，「就在我眼前兩、三公尺，黑咕隆咚，狗一樣的，我看看這個狗顏色不對，花溜溜的，是個豹子，估計身子七、八十公分長。」

▼附近居民上山工作時發現豹子蹤跡，還拍下了照片。（圖／翻攝微博）

▲▼杭州動物園3隻金錢豹逃脫！園方整周沒發現「居民狂報警才揭發」。（圖／翻攝微博）

居民指出，他當時拿出手機，但不會錄影，稀里糊塗就拍了張照片，「這個豹子膽子挺大，看到我，慢慢搖搖尾巴準備走了，還回頭看我一下！」

居民還說，感覺豹子在這一區已經很久，因為村子裡面有三、四個人都看過，「只是沒有我這次這麼近距離，我覺得也不算稀奇，因為我們村這裡生態好，西山國家森林公園、白龍潭景區都在這一片。」

當地警方也在5月6日接獲居民的報案，包含森林公安、杭州野生動物園都派人前往調查，可是並沒有發現豹子的蹤跡，也未證實是否為動物園內的動物脫逃。

就在眾人都放下戒心時，杭州野生動物園突然於8日上午宣布暫停開放，表示園區內發生了「安全問題」需要及時處理與維護，可是並沒有解釋安全問題的細節。

同日下午，當地政府終於證實杭州野生動物園的金錢豹逃脫，而且數量多達3隻，目前已經捕獲1隻，另外2隻仍逃逸中。

當地政府也強調，已經對杭州野生動物園展開調查，全面檢查安全隱患，並對動物園的主要負責人進行了控制。

▼動物園與豹子出沒的地點相當接近。（圖／翻攝微博）

▲▼杭州動物園3隻金錢豹逃脫！園方整周沒發現「居民狂報警才揭發」。（圖／翻攝微博）

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