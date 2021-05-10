男友媽母親節傳「這句」！她嚇傻求助「該注意什麼」　網：快檢查保險套

▲未來的婆婆母親節當天竟傳「一訊息」給她，讓女子嚇得不知所措。（示意圖／翻攝pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

昨（9）日是母親節，不少為人子女的都會傳訊息向媽媽表達心意。不過，一名女網友收到男友媽媽傳來的訊息，內容是「未來的媽媽平安快樂」，讓她嚇得上網求助「我該注意什麼嗎？」網友打趣笑稱，「阿姨想抱孫了，檢查一下保險套！」

該名女網友在《Dcard》上以「男友的媽媽傳了這句話，我該注意什麼嗎」為題發文，表示和男友的家人關係還算不錯，見過幾次面偶爾也會一起吃飯聊天。然而，前天和男友在外面吃飯時，卻突然收到男友媽媽的訊息，由於男友媽媽不太會用智慧型手機，只會發長輩圖和講電話，直呼「真的比較少發訊息，所以收到時我嚇一跳。」

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▲母親節收到男友媽訊息，竟是「未來的媽媽平安快樂」。（圖／翻攝自Dcard）

最讓女網友吃驚的是，男友媽竟傳了一句「未來的媽媽平安快樂」並附上一張長輩圖，上頭寫著「簡單的事，想深了就複雜了，複雜的事，看淡了就簡單了。」讓原Po直呼「阿姨應該只是想表示友好，但這樣實在是太可愛了。所以說，男友的媽媽傳了這句話，我該注意什麼嗎？」

不少網友看到文章後，直呼「檢查一下保險套，阿姨想抱孫了」、「男友媽應該是想抱孫子了，想升級當阿嬤的概念」、「媽媽：是時候了」、「我男友媽都對外稱我媳婦…超不習慣」、「她想要妳嫁到他們家當媽媽啦」、「分手了，就是曾經的媽媽平安快樂」。

也有網友認為原PO想太多，「想太多了啦～每個女生未來都有可能是媽媽啊，我覺得滿正常的，因為你現在還不是，未來可能會是，剛好又是母親節，所以才這樣說吧。」