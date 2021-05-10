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社會 社會焦點 保障人權

「爸爸救我」父告溺水男拉腳害7歲兒命　母：等辦完後事再說

記者黃翊婷／綜合報導

7歲李姓男童9日與家人一同到台中市太平區頭汴坑溪烤肉，卻與27歲陳姓男子不慎雙雙落水。雖然李父事後指控是陳男拉兒子的腳害命，後續不排除會提告過失致死，但陳男送醫急救後也宣告不治，究竟要怎麼究責，李母坦言，一切等到辦完孩子的後事再說。

▲▼頭汴坑溪溺水意外。（圖／民眾提供）

▲李母想先辦好孩子的後事，再來釐清責任追究問題。

據了解，李家一家6口與陳姓友人夫妻9日相約到頭汴坑溪烤肉，陳男疑似是在游泳時溺水，掙扎過程中拉下一旁的李姓男童，2人雙雙滅頂，獲救後雖然立即送醫搶救，但2人還是在同日下午分別宣告不治。

李母（28歲）表示，兒子當時蹲在一塊斜斜的大石塊上，她則站在石塊的另一邊，因為兒子看見爸爸跳下水玩，也想要下去，但她立即跟兒子說「那邊危險不要下去」，兒子也相當聽話，馬上起身想要離開溪邊，沒想到就在兒子轉身之際，不慎踩到青苔滑落水中。

李母提到，當下李父馬上過去抓住兒子的手，就在準備上岸而且已經靠近岸邊石頭時，疑似溺水的陳男為了掙扎求生，從後方想要抓住李父，卻錯抓到兒子，於是兒子就這樣被陳男抓下水，等到李父回頭一看，2人已消失在水面，當時的目擊者除了她的哥哥，還有一名友人。

▲▼台中頭汴溪2人溺水失蹤。（圖／民眾提供）

▼▲警消到場搜救。（圖／民眾提供）

▲▼台中頭汴溪2人溺水失蹤。（圖／民眾提供）

而李父事後指控，陳男在下水之前有喝酒，雖然對方也已經不治身亡，但他仍會向陳男及其家屬究責；對此，李母坦言，一切還是等到辦完孩子的後事再說。據了解，李家是低收入戶，目前正在煩惱如何處理孩子的後事，李父更直言恐無力負擔喪葬費用。

社會局表示，低收入戶都會給予喪葬補助，該區區長也已經聯繫李家，後續將會持續關懷，若李家有特殊需求，也會幫助資源連結。教育局也表示，已經通知李童就讀學校從旁協助並進行校安通報，未來會持續關心並提供家屬協助。

▲▼台中頭汴坑溪7歲男童、27歲男溺水，父親受訪，母親哭泣祈求，警消說明。（圖／民眾提供）

▼▲李父強調會對陳男及其家屬究責。（圖／民眾提供、家屬提供）

▲▼台中頭汴坑溪溺水意外，死者7歲男童與父親合照。（圖／家屬提供）

至於提告的部分，曾經擔任檢察官的律師林俊儀認為，李童父母帶小孩到禁止玩水區域玩水，引發溺斃事件，父母恐怕已觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，「迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害環境」，得負起過失致死的刑民事責任。

林俊儀指出，李父指控陳男害死兒子要提告，從新聞描述事發當時狀況研判，陳男在危險水域游泳還拉李童的腳，導致李童溺斃，確有過失，但陳男已死亡，不會受到刑事追訴處罰。

林俊儀說，民事部分，陳男對李童雖有過失，但他已死亡，李姓父母可對陳男繼承人求償，陳男繼承人如果繼承遺產，可主張李姓父母同樣有過失，減輕賠償金額；繼承人如果拋棄繼承或辦限定繼承，就不需負賠償責任，假如陳男名下沒有財產，那李童父母將求償無門。

最後，林俊儀補充說道，由於陳男當時是因為溺水而拉住李童，如果被認定是屬於避免生命所必要之行為，依照《民法》第150條規定，將可主張緊急避難行為而不負損害賠償責任。

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