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社會 社會焦點 保障人權

7歲兒溺死喊「爸爸救我」父告他拉腳害命！律師曝：父母也有過失

記者李忠憲／台中報導

太平頭汴坑溪9日發生溺水2死意外，死亡的李姓男童父親指控陳姓男子拉他兒子的腳害命，將控告過失致死。林俊儀律師認為，李童父母與陳男互有過失，陳男已死亡，不會追溯刑事；民事部分，如果陳男名下無財產，或繼承人「拋棄繼承」、「辦限定繼承」，李父母將求償無門。

▲▼台中頭汴坑溪溺水意外，死者7歲男童與父親合照。（圖／家屬提供）

▲7歲男童喪命，父親控另一位溺斃男子拉兒子的腳害命。（圖／家屬提供）

太平區頭汴坑溪9日中午發生溺水意外，7歲李姓男童及27歲陳姓男子經救起送醫急救，先後宣告不治。李童父親得知愛子死訊後哽咽指控，兒子因踩到青苔滑倒落水，曾喊出「爸爸救我」，當他上前救兒子時，已在水中的陳男卻將兒子拉下水，將會對陳男提告。

曾任檢察官的林俊儀律師表示，李童父母帶小孩到禁止玩水區域玩水，引發溺斃事件，父母恐怕已觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》第49條「迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害環境。」，得負起過失致死的刑民事責任。

他指出，李父指控陳男害死兒子要提告，從新聞描述事發當時狀況研判，陳男在危險水域游泳還拉李童的腳，導致李童溺斃，確有過失，但陳男已死亡，不會受到刑事追訴處罰。

林俊儀說，民事部分，陳男對李童雖有過失，但他已死亡，李父母可對陳男繼承人求償。陳男繼承人如繼承遺產，可主張李父母同樣有過失，減輕賠償金額。繼承人如拋棄繼承或辦限定繼承，就不需負賠償責任；陳男名下如果沒有財產，那李童父母將求償無門。

林俊儀補充說，由於陳男當時溺水而拉住李童，如被認定是屬於避免生命所必要之行為，依照《民法》第150條規定，將可主張緊急避難行為而不負損害賠償責任。

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