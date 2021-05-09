7歲童溺斃！爸控「兒遭溺水男拉住腳」　母急診室外痛哭

記者李忠憲、白珈陽／台中報導

台中市太平區頭汴坑溪今（9日）中午驚傳溺水意外，警消初步了解是一名27歲男子不慎溺水，一旁7歲男童上前查看也跟著落水，雙雙失蹤，警消獲報立刻到場搜救，惟2人被救起送醫後，男童稍早宣告不治，而男子則是命危搶救中。稍早，男童父親男童父親受訪表示，當時他是看到男子一個人在旁邊戲水，結果兒子靠近該處，踩到青苔不慎落水，而當他要下水救兒子時，男子卻是抓著兒子的腳，兩人當場落水失蹤。不過，詳細案情，仍有待警方調查釐清。

▲▼台中台中頭汴坑溪2人溺水失蹤。（圖／民眾提供，下同）

男童父親指出，男子係其工地認識的同事，2人不太熟，今中午大家相約至頭汴坑溪烤肉，事發當時，男子跑到一旁溪水玩水後，他便看到7歲兒子也靠近溪水旁，不慎踩到青苔，整個人滑倒落水，豈料，當他準備下水救兒子時，男子卻抓著兒子的腳，釀成此次意外。

▲男童父親受訪。

男童父親還說道，「男子有喝酒，當下是在玩水，不是求救，且在兒子不小心滑下去後，男子就拉著兒子的腳，兩個人就不見了。」另外，男童送醫搶救時，其母親站在急診室外，痛哭祈求奇蹟發生，相當焦急，但不幸的是男童經搶救後仍是宣告不治。

▲男童母親站在急診室外痛哭。

長安醫院急診醫師林克潢說明，7歲男童到院前即無生命跡象，到院後經急救40分鐘以上，仍未恢復心跳，於下午2時25分宣告不治。

警消則說明，經了解，現場是一家五口烤肉，男童及父親的朋友發生狀況，有聽男童父親提及，27歲男子抓男童的腳後，雙雙溺水，搜救人員到場後，經搜救一陣子後，才找到人。不過，針對雙方說法及詳細案情，仍有待警方調查釐清，目前偵查隊鑑識小組也已到場採證。

▲警消受訪。

教育局表示，有關7歲李姓男童於頭汴坑溪溺水送往長安醫院急救一案，教育局已通知就讀學校從旁協助並進行校安通報。據悉，李姓學童國小一年級，在家中排行老二，個性純樸可愛，活潑外向，與同學相處融洽。驟然發生意外，級任老師一時之間感到十分錯愕，目前已由輔導主任陪同前往醫院探視，教育局將持續關心並提供家屬協助。