頭汴坑溪「11危險水域之首」再釀2死　屢傳溺水還有凶殺案

記者黃翊婷／綜合報導

台中市太平區頭汴坑溪9日發生溺水2死意外，死亡的李姓男童父親指控陳姓男子拉他兒子的腳害命，後續不排除提告過失致死。據了解，事發地點頭汴坑溪是台中市11處危險水域之首，屢屢發生溺水意外，上個月曾有人在溪邊洗澡溺斃，2018年5月還發生過凶殺案。

▲警消人員到場搜救。（圖／民眾提供）

警消調查，起初是27歲陳姓男子不慎溺水，沒想到旁邊的7歲李姓男童上前查看也跟著落水，雙雙失蹤，等到2人被救起時，已經沒有生命跡象，緊急送醫搶救，李童仍在9日下午2時25分宣告不治，而陳男經過搶救也同樣宣告不治。

李父事後受訪時提到，陳男是在工地認識的同事，2人不太熟，9日中午大家相約至頭汴坑溪烤肉，事發當時，陳男跑到一旁的溪水玩水，接著就看到7歲兒子也靠近溪水旁邊，卻不慎踩到青苔，整個人滑倒落水，豈料，當他準備下水救兒子時，陳男卻抓著兒子的腳，釀成此次意外，後續不排除會對此提出過失致死告訴。

▼▲男童父親受訪還原事發過程。（圖／記者白珈陽攝、家屬提供）

不過，頭汴坑溪過去曾發生多起溺水意外，甚至被列為台中市11處危險水域之首，今年4月20日才有釣客在頭汴坑溪一江橋上游發現一具男性浮屍，經過警方調查得知，死者是62歲的陳姓男子，埔里人，原本是想到溪中洗澡，還帶上全套的沐浴用品，沒想到不慎溺斃；去年6月有3位民眾相約到頭汴坑溪戲水，其中1人不慎跌落3公尺深的溪水失蹤，等到被尋獲時，已經明顯死亡。

此外，頭汴坑溪還曾發生凶殺案，2018年5月間王姓男子被人發現陳屍在溪流中，原本以為是單純的溺水意外，但經過警方深入追查，發現是劉姓女友不滿遭誣指偷錢，酒醉後一氣之下將人推下水，再製造出失足的假象；最終劉女被台中地院法官依殺人罪判處有期徒刑14年。

▲頭汴坑溪屢傳溺水意外，還曾發生凶殺案。（圖／民眾提供）

考量到夏日不少民眾都會到海邊或河川戲水消暑，台中市觀光旅遊局每年4月起都會會同教育局、水利局、消防局、警察局等相關單位，執行不定期聯合稽查、取締與勸導，如果民眾不聽勸導離開，依照《發展觀光條例》可處以1萬至3萬元的罰款，如果有收門票等營業行為，則開罰3萬至15萬元。

台中市11處主要危險水域如下：

1.太平區頭汴坑溪一江橋、蝙蝠洞、仙女瀑布和中埔三、四號橋下方。

2.烏日區烏溪、貓羅溪及大里溪等水域。

3.大肚區大肚溪（高速公路橋下）。

4.東勢區東勢大橋上、下游之大甲溪水域。

5.東勢區沙連溪觀瀛橋附近水域。

6.東勢區大安溪大峽谷水域。

7.新社區及東勢區龍安橋、天福橋等水域。

8.和平區谷關到麗陽段之大甲溪水域、谷關神駒谷溪底之大甲溪水域、天輪電廠下方之大甲溪水域。

9.石岡區石岡水壩集水區水域、石岡水壩上、下游之大甲溪水域。

10.豐原區自埤豐橋經大甲溪鐵橋至后豐大橋下游500公尺處之大甲溪水域、軟埤仔溪水域自角潭路角潭橋起至豐原大道止、葫蘆墩圳水域自大甲溪取水口起至圓環北路止、八寶圳水域自大甲溪取水口起至三豐路止。

11.大安海水浴場。