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德基水庫剩3.2%僅夠撐15天！最新乾巴枯林畫面曝　砸19億送水

記者陳俊宏／綜合報導

台中進入限水第六周，供五停二究竟會不會從5月底延到6月呢？德基水庫蓄水率剩3.2%，集水區小如池塘，現況只夠台中人用15天。老天爺不下雨，現在人工自救，自來水公司砸19億元，沿舊鐵道建置總長10多公里的自水來管線，串聯各供水區，完工後將有70多萬戶受惠。

▼德基水庫乾到不行。（圖／東森新聞）

德基水庫剩3.2%僅夠撐15天！最新乾枯畫面曝　砸19億送水。（圖／東森新聞）

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德基水庫為台灣最高壩，列為世界十大高壩之一，是中部最大者。《東森新聞》空拍直擊，集水區到處都是乾巴巴的泥士，有的區塊一滴水都不剩，有的看起來像個小池塘，還驚見「水底枯林」。

搶救水情大作戰，老天爺幫不上忙，對於台中282萬人民生用水衝擊之大。現在只能靠人為自救，鐵路高架下方場域除了整治成綠地，沿線打造成自行車專用道，現在泥土底下埋設的可是有好幾條自來水管線，目前沿線持續施工。

▼自水來管線施工中。（圖／東森新聞）

德基水庫剩3.2%僅夠撐15天！最新乾枯畫面曝　砸19億送水。（圖／東森新聞）

據了解，工程計畫在鐵路高架化後下方挖約1公尺深，埋約5、6根的水管，總長度達到11.65公里，完工之後總計會有70多萬戶的台中人受惠。

台中鐵路綠空廊道備援送水計畫原訂2025年完工，現在預計提前1、2年完工，從豐原大道往南建置到台中東區振興路，全長近12公里砸19億元，未來可彈性調度不同水區水源。北區建德里長鄭凱鶴說，當然是為了以後著想，設置以後會發現更強大功效。

檢視施工中自來水備援管線進度和預期差不多，施工範圍沿舊有鐵道施工，關鍵在於降低對民眾影響。鄭凱鶴表示，工程不會影響到馬路的交通，以及所有住宅。

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