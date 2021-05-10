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夜店殺警案更一審宣判　曾威豪劉芯彤夫婦均獲輕判8年

▲▼信義夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤被依傷害致死判刑不到10年，引發法院輕判爭議。（圖／記者楊佩琪攝）

▲夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的台北市夜店殺警案，台北市信義分局員警薛貞國下班時間到信義區夜店關切聚眾事件，卻被70多名黑道份子持棍棒及刀械圍毆致死。主嫌曾威豪、劉芯彤等人涉案部分，一審判刑8年6月與9年，二審改判10年與9年。案經撤銷發回，更一審於10日宣判，高院認定2人均犯「聚眾鬥毆致人於死罪」，均輕判8年。另外7名共犯則分別遭判10年6月到7年不等刑期。可上訴。

本案緣於2014年9月13日凌晨，臺北知名燈具友昌實業小開曾威豪與女友劉芯彤（2人事後結婚）、竹聯幫和堂份子等人，到北市東區ATT大樓6樓知名夜店「Spark」消費，卻與鄰桌客人發生衝突，曾男等人遭夜店安管趕離，但竟出手毆打夜店安管，揚言會找人討回公道。曾男與劉女當晚透過群組號召「中山聯盟」成員回來報復，夜店圍事隨即聯繫薛貞國，希望薛到場幫忙。

當天休假的薛貞國與同事莊瑞源在14日凌晨來到夜店，2人均著便服，薛到場時氣勢凌人，一腳踹向曾男。曾男由於不願於女友面前出糗，暴怒之下烙人動手，數十名黑衣人持警棍、球棒、刀械、鐵椅，甚至連紅絨柱都抓起來打人。薛在3分鐘內遭連續攻擊，黑衣人一哄而散，後續支援警力趕到，將薛送醫後不治，檢警遂展開大規模追捕行動，至今陸續逮捕70餘人。

一審法院依照殺人、聚眾鬥毆致人於死等罪，將68名被告判刑，其中曾威豪判刑8年6月、劉芯彤9年。案件上訴二審後，二審改認定主要被告均犯聚眾鬥毆致人於死，其中曾威豪改判10年、劉芯彤維持9年。但最高法院將曾、劉等9人涉案部分，撤銷發回更審。

更一審法院於2019年7月間首度開庭，面對薛男家屬與另名員警莊男的賠償，曾威豪還曾失控說出「我加快破產」的話語。2夫婦也否認犯下殺人、妨害公務等罪，另外也否認當天曾動手毆打夜店安管，僅承諾會負擔賠償，但更一審法院仍認定2人有罪。

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