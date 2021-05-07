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社會 社會焦點 保障人權

藝銅做公益！義賣回饋社會　王令麟勉勵「終身學習、永不放棄」

▲銅雕公益捐贈推動善的循環 王令麟鼓勵受刑人永不放棄。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼更生保護會愛與重生•藝銅做公益，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲更生保護會愛與重生，藝銅做公益記者會。（圖／記者徐文彬攝） 

記者吳銘峯／台北被導

為協助更生人順利復歸社會，法務部與更生保護會以及東森購物台，進行「愛與重生•藝銅做公益 銅雕藝術公益行銷捐贈活動」，將先前東森購物台進行公益勸募的台北監獄銅雕作品所得130萬4千元，捐贈給相關公益團體。東森集團總裁王令麟以自身為例，股勵收容人們，「終身學習、永不放棄。」

更生人在社會回歸這條漫長的路上，面對來自各方種種的壓力，在在都使更生人寸步難行。法務部與更生保護會為協助更生人順利復歸社會、重建生活，去年找上了東森購物頻道，藉由總裁王令麟的特殊經歷，希望能幫助更多收容人，順利復歸社會。而王令麟也決定在東森購物頻道上，進行公益勸募台北監獄銅雕作品。這些作品都是由國寶級銅雕大師吳宗霖，親自指導台北監獄的受刑人所完成。由於這批藝術作品，都曾經受邀在台北101大樓、台北車站等地展出，引起藝術界高度矚目。最後順利賣出多件作品，總計募得130萬4仟元。

法務部、更生保護會、東森購物頻道於7日舉行『愛與重生•藝銅做公益』銅雕藝術公益行銷捐贈活動，將這筆公益款項捐贈出去，除部份款項回歸「銅雕藝術班」技能訓練經費外，更拋磚引玉捐贈因「0402 臺鐵太魯閣號事故」致重傷者後續所衍生醫療、復健丶經濟支持，及遭受流彈所傷，造成終生癱瘓的董姓馨生人及在台發生被殺害死亡案件外籍配偶李氏遺孤。此外，也捐贈臺北市友愛關懷協會、基督教得勝關懷之家、財團法人臺灣芒草心慈善協會，以及中華民國運動神經元疾病病友協會「漸凍人協會」，讓公益行銷募款所得發揮最大效益。

▲▼更生保護會愛與重生，藝銅做公益，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲臺高檢檢察長邢泰釗，致贈紀念品給予東森集團總裁王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

更生保護會董事長、台灣高檢署檢察長邢泰釗，在致詞時特別認同東森購物的用心，期許更多企業也能加入，「有收入才能照顧自己的家庭，生活上才有個依靠。最重要的是對自己建立信心。我們感謝東森購物提供這次的機會，東森購物有很好的信譽，這次能夠出來，我們期待能夠拋磚引玉，讓社會上更能接受更生人，這才是對他們最大的幫助。」

另外台北地檢署檢察長林邦樑也說，「這樣好的作品一定要讓社會各界知道，我們非常謝謝東森購物台建立這樣的平台，讓社會各界都能看到……我們也願意同學們（收容人）的愛心飛越高牆，透過東森購物台，將捐贈的金額回饋到社會。」

至於王令麟也以自身為例，鼓勵收容人，「東森直消電商集團我們現在員工有五千多人，間接直接的經銷商達五萬多人，我們本著取之於社會、用之於社會；也受到法務部的感召，我們願意全力地來幫助所有的同學們（收容人），讓你們的產品得以銷售出去……我們希望更多的社會大眾來參與這樣的活動，希望有朝一日你們的產品能發光發亮。希望藉由這樣的機會，讓所有的同學們記住，終身學習、永不放棄。」

▼東森集團總裁王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

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