母親節逢喪子之痛！7歲兒台中溺斃…母悲痛還原事發經過

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區汴頭溪9日發生溺水意外，李家一家6口與陳姓友人夫妻一同到溪邊烤肉，27歲陳男在游泳時疑溺水掙扎，拉下一旁觀看的7歲的李童，造成2人一起滅頂，經送醫搶救仍不幸宣告不治。有民眾質疑為何李家要讓孩子獨自靠近溪畔，對此，李母稍早接受電訪，還原事發經過，在母親節遇到喪子之痛，讓她不斷啜泣。

▲李母說，兒子當時蹲在岸邊一塊斜斜的大石塊上。（圖／民眾提供）

28歲的李母說，兒子當時蹲在一塊斜斜的大石塊上，而她站在石塊的另一邊，因兒子看見爸爸跳下水玩，他也想要下去，但她立即跟兒子說「那邊危險不要下去」，兒子也相當聽話，馬上起身欲離開溪邊。就在兒子轉身之際，卻不慎採到青苔滑落水中。

李母表示，當下李父馬上過去抓住兒子的手，就在準備上岸、已經靠近岸邊石頭時，此時疑已經溺水的陳男，為了掙扎求生，從後方原本要抓住李父，卻錯抓到了兒子，於是兒子就這樣被陳男抓下水。等到李父回頭一看，發現2人已消失在水面。

李母也提到，當時的目擊者除了她的哥哥，還有一名友人，目前正全力處理孩子後事。另外，據李父說法，陳男在下水之前有飲酒情形，儘管對方也已不治，他仍會向陳及其家屬究責；據了解，李家是低收入戶，目前正為處理李童後事煩惱不已，李父更直言恐無力處理後事。

▲▼ 李父提供往年全家一起出遊的照片。（圖／家屬提供）

社會局表示，低收入戶都會給予喪葬補助，該區區長也已聯繫李家，後續將會持續關懷，若李家有特殊需求，也會幫助資源連結；教育局指出，教育局已通知李童就讀學校從旁協助並進行校安通報，將持續關心並提供家屬協助。

至於同樣溺斃的陳男，據悉，9日與他一同前往與李家烤肉的還有他的妻子，但截稿前仍無法聯繫到陳妻，無法取得陳家說法。

警消表示，陳男與李童被救起時已無生命跡象，分別送往長安醫院、國軍總醫院搶救；長安醫院急診室醫師林克潢表示，男童到院時已無呼吸心跳，搶救超過40分鐘仍未恢復心跳，於下午2時許宣告不治；陳男經使用葉克膜（ECMO）等方式急救，仍未恢復自發性心跳，下午4時許宣告不治。詳細案情須警方進一步調查釐清。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來



【相關新聞】



快訊／頭汴坑溪溺水釀2死！「被控拉人下水」27歲男不治



7歲童溺斃！爸控「兒遭溺水男拉住腳」 母急診室外痛哭



7歲兒才喊「爸爸救我」…下秒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

