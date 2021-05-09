7人「從馬國買船開回台」！花19小時檢疫　教練船東喊：台灣要改進

記者林悅／台南報導

7名台籍人士3月底從馬來西亞駕駛購買的二手帆船遊艇回台灣，一直到8日晚間突然駛入台南安平商港停靠，深夜經疫管局人員進行檢疫，7人均無發燒等染疫症狀。一行人向相關單位要求停靠高雄興達港，由於船要到興達港需要事先申請，最後決定其中5人於9日凌晨1點許先搭專車返回各自的居家檢疫地點，留2人在船上看守，待周一特許核准。





▲7人從馬來西亞買船開回台灣，花19小時完成檢疫，教練船東說話了。（圖／記者林悅翻攝）

留守在船上的陳姓帆船教練表示，台灣的海岸水域很漂亮，而他與其他合夥船東因熱愛海洋、帆船，也想推廣海洋生態教育，才決定買下這艘帆船，去年買下之後，大家就不斷做越洋航海訓練，並計畫到馬國蘭卡威把船開回來。

▲陳姓教練表示，台灣應該要再多改進，向世界學習。（圖／記者林悅翻攝）

針對此次船要進港遭到攔截而卡關事件，陳姓教練感嘆，在馬國船要進港時，只要在外海以無線電通報就能進港，但台灣，卻要完成所有作業才能，根本是天壤之別，希望台灣要再努力改進。

此外，先前也有消息傳出，該船滯留海上期間，船東有向台南市衛生局防疫窗口求助，但卻得到，「已經下班，等星期一」的回應。對此，陳姓教練表示，防疫本應24小時不休息才對，但沒想到，卻因為他們的船要進港而造成行政長官困擾，「既然台灣是海洋國家，檢疫工作就應該要是世界標準，在向海洋致敬的同時，也希望台灣有更好的進步」。

台南市衛生局指出，經深入了解，該船公司相關人員並沒有進線至台南市防疫專線(06-2880180)請求任何協助。8日晚上經過台南市衛生局許以霖局長及疾病管制署協助後，該私人遊艇已取得安平港公司同意，停泊安平商港7號碼頭，並辦理人員相關入境審查及檢疫程序。

【更多新聞】

分房妻小腹隆起…男「1年↑沒做」氣炸！親媽出面挺媳 1句話打臉他

體大狼師逼男學生交往：不然就當掉！再撫摸腳踝氣音喊「想噴射」

媽急尋14歲女兒發現可疑車！上前驚見車內吞吐 氣瘋怒告男網友