確診飛行教官去過Pilot in Cafe！業者曝：他曾喊「打過疫苗」

記者楊淑媛／桃園報導

華航染疫風暴延燒！昨日新增2例確診病例，分別為案1183模擬飛行教官、案1184（案1183同住家人），中央疫情指揮中心今（9日）公布2人確診前足跡。其中，案1183曾於1日中午前往桃園中壢「Pilot in Cafe」 對此，咖啡廳張姓業者稍早也回應了！

▲Pilot in Cafe發文公告。（圖／翻攝臉書）

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▲案1183、1184足跡。（圖／指揮中心提供）

張姓業者表示，他們昨（8日）上午收到政府通知指出店內曾有確診者到訪，遂立即閉店進行大消毒，今到訪之客人也都有使用酒精消毒、量測體溫，不過，他也坦言，生意確實明顯受到影響。

▲直擊Pilot in Cafe現場。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，張姓業者還原當天狀況指出，該名確診機師到店內用餐後，曾與他聊天，而對方曾提及自身狀況說道「前幾天有打過疫苗，才剛做完核酸檢測」。

據悉，Pilot in Cafe在桃園中壢一帶小有名氣，張姓業者原本是一名準機師，但無奈遇上疫情，無法報到，因而轉方向改在青埔地區開設航空主題咖啡廳，並於店內設置空中巴士A320模擬駕駛艙，吸引不少航空迷前來打卡，而這也是全台唯一一家設有模擬駕駛艙的咖啡廳。

▼Pilot in Cafe張姓業者(右)因疫情改開設咖啡廳。（圖／記者楊淑媛翻攝）