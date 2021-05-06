鋒面提早突襲！明起連3天「午後雨彈炸」　有機會一路下到晚上

▲新一波鋒面提早來襲，明起到周日各地山區、東北部、東部及大台北地區午後慎防雷陣雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

即將變天！新一波鋒面提早來襲，明起到周日都會在北部海面徘徊，雖然沒有直接影響台灣，但造成環境不穩，各地山區、東北部、東部及大台北地區午後慎防雷陣雨，且有機會從下午延續至晚上，其他地區則維持多雲到晴。

氣象預報員張承傳指出，下波鋒面提早到，未來3天都會在北部徘徊，雖然沒有直接影響台灣，不過大環境不穩定，午後熱力作用會比較明顯。

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明起至周六、日，各地山區、東北部及東部午後會有較大雨勢發生機率，雷陣雨機會提高，另外，大台北地區午後也要留意有雷陣雨，這波降雨有機會從下午延續到晚上，其他地區則為多雲到晴。

▲氣象局發布高溫特報，明中午前後，台南市、高雄市近山區有36度以上高溫發生機率。（圖／中央氣象局）

至於氣溫方面，明起至周日各地高溫29-30度，其中，南部近山區平地明有機會飆破36度以上。氣象局對此已發布高溫特報，7日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

下周一至周四，鋒面北抬離開，各地天氣穩定，降雨減少，大致上為多雲到晴，僅剩山區有午後局部雷陣雨。溫度持續偏高，西半部高溫可達30-34度，東半部28-29度。

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