今年最大「血月」5／26降臨！最精華19分鐘曝　網憂災難預兆

▲睽違3年未見的「血月」奇景，將在5月26日登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

今年5月26日將有睽違3年的「血月」月全食登場！當天適逢年度最大滿月，在天候許可下，台灣各地於當日傍晚18時30分左右月亮東升後，可見到月出帶食的月食過程，過程中19時09分至19時28分的月面全食階段，將可見到暗紅色的大滿月月面。雖然是難得的天文奇景，但自古流傳「月若變色，將有災殃」，卻也讓不少人憂心「希望不是災難的預兆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲5月26日月全食各階段時間表。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，5月26日月全食的全部過程，將自台灣時間16時46分起，由「半影食始」揭開序幕、17時45分「初虧」、19時09分「食既」、19時19分「食甚」、19時28分「生光」、20時53分「復圓」，最後在21時51分「半影食終」結束，共歷時5小時又5分鐘。

▲5月26日月全食地影橫截面圖。（圖／中央氣象局）

這一次月全食其間，19時09分至19時28分是最精華的全食階段，共計19分鐘。不過，由於台灣在當日的「半影食始」及「初虧」階段尚未月出，因此將無法見到這兩個階段食相，天文上稱為月出帶食。

▲2021重大天象，5月26日將有血月月全食登場。（圖／台北市立天文科學教育館提供）



不過，自古流傳，「月若變色，將有災殃」，每當「超級月亮」、「紅月」（又稱「血月」）出現時，地球就會發生大災難，也讓不少人擔憂「2021年災難的預兆」、「看了不安」、「希望不是災難的預兆」。

氣象局則解釋，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段時，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球週邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

▲自古流傳，「月若變色，將有災殃」，每當「超級月亮」、「紅月」（又稱「血月」）出現時，地球就會發生大災難。（圖／達志影像／美聯社）

此外，本次月食剛好發生在月球過近地點後9個小時24分鐘，因此月面看起來會覺得比較大，是今年12次滿月中的最大滿月，滿月時月球距離地球約35萬7460.951公里，月面視直徑約為33.4角分，比今年12月19日將出現的年度最小滿月之視直徑大了約13.6%。下次月食是今年11月19日的月偏食，台灣也可見到月出帶食的現象。

▲氣象局解釋「血月」月全食成因。（圖／中央氣象局）

本次月食發生時月亮位於東方低空，建議民眾選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。5月26日18時30分起，氣象局將提供月全食網路直播服務，請民眾屆時進入該局全球資訊網點選觀賞。

▲氣象局解釋「血月」月全食成因。（圖／中央氣象局）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來