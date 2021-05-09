「高溫少雨至少10天或更久」　最慘情況...要到5月下旬才有鋒面

▲日月潭空拍圖。（圖／記者林振民攝）

記者賴文萱／台北報導

天氣風險分析未來台灣天氣，由於下周高壓勢力將更為西伸，高壓的中心將來到台灣東側，這樣高溫少雨的天氣可持續約10天，可能還會更久。預計在5月下旬高壓勢力稍減弱，才有鋒面可能會南下，5月的水情仍然很嚴峻。

今日北部西側雲量較多，大台北內陸則是晴到多雲，中南部普遍相對晴朗，午後各地山區有零星熱對流帶來短暫陣雨的機會。天氣風險指出，明天鋒面將北抬，台灣進入到副熱帶高壓勢力範圍內，其實這幾天都有受到高壓的影響，各地溫度都偏高，雖然地面的熱力條件非常足夠，但高壓使得中層大氣非常穩定，水氣也偏少，限制了午後對流向上發展的規模。

[廣告]請繼續往下閱讀...

預期下周高壓勢力將更為西伸，高壓的中心將來到台灣東側，這樣高溫少雨的天氣可持續約10天，可能還會更久，是典型夏季的天氣型態，外出要注意防曬及高溫，要適時補充水分。

天氣風險表示，隨著太平洋高壓勢力北抬、西伸，熱帶洋面上空稍微讓出了一點空間，於帛琉東南邊開始有些熱帶雲簇正在發展，後續是否能進一步發展，未來幾天可以持續觀察。

夏季季風方面，目前在印度洋靠東非側的洋面逐漸有西南季風建立的徵兆，未來一週將會逐步成形，但西北太平洋的高壓勢力仍然偏強，因此就算西南季風建立，也難以越過中南半島、繞過南海來到台灣附近與北方鋒面配合。

天氣風險表示，預計在5月下旬高壓勢力稍減弱，才有鋒面可能會南下，5月的水情仍然很嚴峻，雖然在高溫的狀況下還要省水是件困難的事，但仍需大家一起節約用水。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來