根本「蚊子館」！居檢女住檢疫替代所遭咬滿頭包　中市府回應了

女子入住居家檢疫替代所遭蚊子猛攻，怒指根本是蚊子館。示意圖。（圖／pexels）

記者李忠憲／台中報導

民眾反映上月中入住台中居家檢疫替代所，卻遭蚊子大軍吸血攻擊，根本就是「蚊子館」。台中市政府對此表示，衛生局獲報已前往調查並投放抑制劑，請替代所人員盡快清除積水，25家替代所已完成24家孳生源清除。也已請業者持續加強周邊環境清潔，確保民眾健康。

4月17日從美國返台的女子，依台中市政府公布的居家檢疫替代所名冊，入住25家其中一家替代所。結果發現房內蚊子太多，經反映後只給蚊帳跟蚊香，害她慘遭蚊子攻擊14天，直指根本是蚊子館，立刻向台中市政府申訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市衛生局表示，4月22日已前往調查該替代所內外的病媒蚊孳生源，發現替代所內4個積水容器（底盤、花瓶），無陽性孑孓，頂樓水塔旁有積水情形，無陽性孑孓，衛生局已先行投放抑制劑，也請替代所人員儘快清除。

衞生局說，市府已加強替代所孳生源密度調查，針對病媒蚊陽性指數較高者，函請業者、環保局、觀旅局、區公所加強孳生源清除，目前台中市25家替代所已完成24家，5月中前將全數完成稽查。

中市觀旅局表示，去年3月成立居家檢疫替代所以來，都是落實獨棟管理，絕不會有混住情形，針對民眾反應環境不潔、蚊子多，觀旅局已派員至現場查核，請業者持續加強改善周邊環境清潔，確保民眾健康。

超級明星保養品



【更多新聞】

►獨／成功嶺男大兵一招躲淋浴間 2女軍官洗澡被看光光



►女學霸父悲po漢翔航空001員工識別證 「恭喜妳，爸爸感到光榮」

►女大生失蹤14年 父靠神明撐意志「她活著」母親節前悲喚：快回來