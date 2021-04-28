兩岸談疫苗護照　陸要台灣先「把門打開」

▲指揮官、衛福部長陳時中日前回應疫苗護照有譜議題，台商期盼兩岸官方也能就此洽談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／北京報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，最快5月中試辦接種疫苗者縮短居家檢疫計畫。對於大陸方面，是否願意放寬兩岸人員往來限制、兩岸官方如何協商？國台辦發言人馬曉光28日表示，我們的態度非常明確，誰把門關上的，誰就應該把門打開。

根據陳時中說法，接種疫苗者縮短居家檢疫計畫，申請者須符4要件，包括完整接種2劑疫苗、入境前及入境後第7天採檢陰性且抗體檢驗陽性。在4月27日北京市台協第十一屆會員大會現場，北京台商、台青受訪坦言，這對在大陸工作的台灣人是一大福音。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

對此，馬曉光於4月28日的國台辦例行記者會上表示，我們（中國大陸）希望看到在疫情防控常態化情况下，隨著疫苗接種不斷推進，包括在大陸居住台胞接種疫苗不斷推進，兩岸人員往來能夠逐步恢復正常。

但他話鋒一轉，強調疫情發生以來，大陸為確保兩岸群眾生命健康福祉而採取的科學和必要的入境防範措施，與民進黨採取的包括禁止大陸居民赴台等一系列「歧視性、政治性限制措施」，是有根本區別的。

馬曉光重申，疫情發生以來，我們對台灣民眾來大陸沒有採取任何一項限制措施，都可以自由往來，只是出於健康安全需要，採取一些科學必要的疫情防控措施。

他指控，「到底是誰造成兩岸人員往來的中斷？大家心裡都明白，是民進黨當局。」馬曉光舉例，到現在為止，大陸居民還不能到台灣去，大陸駐台機構和企業人員也不能正常輪換，還有大家熟知的那些兩岸婚姻家庭和「小明」的問題，是不是都已經徹底解決了？

馬曉光說，民進黨應該儘快取消不合理限制，讓兩岸人員往來能夠逐步恢復正常。他說，「我們的態度非常明確，誰把門關上的，誰就應該把門打開。」

至於大陸啟動台灣民眾疫苗接種工作後，馬曉光說，據初步了解和不完全統計，僅2天時間，廣州市、深圳市自願報名接種的台灣人就分別超過350人、130人；截至25日，福建省已接種疫苗1807人次；截至26日，江蘇省已接種疫苗4906人次；截至27日，北京市、浙江省已接種分別為1836人次、1072人次，上海市已接種疫苗3385劑次。他說，隨著各地接種範圍的擴大、接種工作的深入，會有更多「台灣同胞」自願接種。



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