　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兩岸談疫苗護照　陸要台灣先「把門打開」

▲▼立法院衛環委員會 衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲指揮官、衛福部長陳時中日前回應疫苗護照有譜議題，台商期盼兩岸官方也能就此洽談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／北京報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，最快5月中試辦接種疫苗者縮短居家檢疫計畫。對於大陸方面，是否願意放寬兩岸人員往來限制、兩岸官方如何協商？國台辦發言人馬曉光28日表示，我們的態度非常明確，誰把門關上的，誰就應該把門打開。

根據陳時中說法，接種疫苗者縮短居家檢疫計畫，申請者須符4要件，包括完整接種2劑疫苗、入境前及入境後第7天採檢陰性且抗體檢驗陽性。在4月27日北京市台協第十一屆會員大會現場，北京台商、台青受訪坦言，這對在大陸工作的台灣人是一大福音。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光2021年4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

對此，馬曉光於4月28日的國台辦例行記者會上表示，我們（中國大陸）希望看到在疫情防控常態化情况下，隨著疫苗接種不斷推進，包括在大陸居住台胞接種疫苗不斷推進，兩岸人員往來能夠逐步恢復正常。

但他話鋒一轉，強調疫情發生以來，大陸為確保兩岸群眾生命健康福祉而採取的科學和必要的入境防範措施，與民進黨採取的包括禁止大陸居民赴台等一系列「歧視性、政治性限制措施」，是有根本區別的。

馬曉光重申，疫情發生以來，我們對台灣民眾來大陸沒有採取任何一項限制措施，都可以自由往來，只是出於健康安全需要，採取一些科學必要的疫情防控措施。

他指控，「到底是誰造成兩岸人員往來的中斷？大家心裡都明白，是民進黨當局。」馬曉光舉例，到現在為止，大陸居民還不能到台灣去，大陸駐台機構和企業人員也不能正常輪換，還有大家熟知的那些兩岸婚姻家庭和「小明」的問題，是不是都已經徹底解決了？

馬曉光說，民進黨應該儘快取消不合理限制，讓兩岸人員往來能夠逐步恢復正常。他說，「我們的態度非常明確，誰把門關上的，誰就應該把門打開。」

至於大陸啟動台灣民眾疫苗接種工作後，馬曉光說，據初步了解和不完全統計，僅2天時間，廣州市、深圳市自願報名接種的台灣人就分別超過350人、130人；截至25日，福建省已接種疫苗1807人次；截至26日，江蘇省已接種疫苗4906人次；截至27日，北京市、浙江省已接種分別為1836人次、1072人次，上海市已接種疫苗3385劑次。他說，隨著各地接種範圍的擴大、接種工作的深入，會有更多「台灣同胞」自願接種。
 

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
快訊／台大驚傳「有學生染疫」！　校方回應了
快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性！　侯友宜：即日停課
板橋紅衣男隨機嗆殺小學生！　「再笑，就拿刀殺了你們」
許效舜痛哭「NO媽是大家的媽媽」來不及道別：我會陪NONO很
雨一直下旱情有解？　水利署曝全台水庫進帳水量
湖口私娼寮密室曝光！誘騙年輕妹賣淫　首腦「傑克哥」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「熟蛋返生」第二作者喊冤受害！　網曝真實身份...驚呆眾人

泰國浪漫度假！29歲妻「肋骨折斷」冤死泳池　尪買1.5億保險露餡

缺錢爸賣親生兒爽賺68萬！　帶妻出遊打卡「拍鈔票照」曬網炫耀

兩岸談疫苗護照　陸要台灣先「把門打開」

「熟蛋返生孵雞」是朋友代寫　荒唐作者痛哭...長這麼大沒說過謊

印度淪陷成煉獄！　中國駐印大使：堅定支持印度抗疫

柯文哲拋「路名去中化」　國台辦勸：少在無謂問題浪費口舌

鄭爽拿近7億片酬！為避稅簽「陰陽合同」　胡錫進罕見PO文怒批

46台籍詐騙犯被判「最重13年」　國台辦痛批：有受害者因此自殺

何時「恢復」小三通？　國台辦：民進黨當局單方面中斷

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

「熟蛋返生」第二作者喊冤受害！　網曝真實身份...驚呆眾人

泰國浪漫度假！29歲妻「肋骨折斷」冤死泳池　尪買1.5億保險露餡

缺錢爸賣親生兒爽賺68萬！　帶妻出遊打卡「拍鈔票照」曬網炫耀

兩岸談疫苗護照　陸要台灣先「把門打開」

「熟蛋返生孵雞」是朋友代寫　荒唐作者痛哭...長這麼大沒說過謊

印度淪陷成煉獄！　中國駐印大使：堅定支持印度抗疫

柯文哲拋「路名去中化」　國台辦勸：少在無謂問題浪費口舌

鄭爽拿近7億片酬！為避稅簽「陰陽合同」　胡錫進罕見PO文怒批

46台籍詐騙犯被判「最重13年」　國台辦痛批：有受害者因此自殺

何時「恢復」小三通？　國台辦：民進黨當局單方面中斷

權值股疲弱！高低震盪逾百點　台股小跌28點收17567點

布雷克遭遇布里悍　運彩開盤看好統一勝味全

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

福原愛「傷了江宏傑自尊」日媒戳破斬婚主因！婚後3真實狀況壓垮她

三星李健熙12兆遺產稅破紀錄！捐2萬多件國寶止血...5年分6期繳款

【廣編】純日系美少女RPG龍與少女交響曲即將登陸台灣

威廉王子爆怒火！永遠無法原諒梅根　全因「她對凱特做的事」

大統百貨出清改裝2年　還在撐！老高雄人：臨時賣場是歇業套路

性感巨星杜娃黎波「美人魚裙」S曲線逼人！加碼鏤空閃片裝太養眼

這！就是美女／「空靈系女孩」餅乾曬神級側臉　美到像是拍廣告❤

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

10歲屁孩放火燒4車！他甜笑：想看它爆炸飛起來

乘客狂噴鼻血！列車員廣播求救　幸運遇上「55名醫護」

台積電南京擴產威脅中芯　國台辦表態

排出醬油尿！國中生咬牙一次深蹲200下　病因出爐

29歲妻肋骨折斷冤死泰國　尪買1.5億保險露餡

46台詐騙犯被判　國台辦：有受害人自殺

奇葩論文「熟蛋返生孵出雞」！刊發雜誌GG

女大生慘遭5男集體性侵！蹂躪完扔在學校門口

北京台協換屆　陳文錧接會長

「熟蛋返生孵小雞」作者痛哭道歉

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

鄭爽避稅簽「陰陽合同」　胡錫進罕見PO文怒批

花91萬補數學只考59分　家長氣炸被打臉

賣兒爽賺68萬　爸拍鈔票照炫耀

更多熱門

相關新聞

母親病逝無車載！他「夾屍3貼」20km運送

母親病逝無車載！他「夾屍3貼」20km運送

新冠肺炎「致命疫情」重創印度，目前該國死亡人數已逼近20萬。在疫情嚴峻、死亡人數節節上升的情況下，救護車和運屍車數量早已供不應求。最近有一名50歲染疫而死的婦女，因為找不到車輛將其屍體運到火葬場焚化，於是兒子和女婿被迫用一輛機車，將她夾在中間，送往火葬場。

印度「實際染疫」恐達5億人！低估30倍

印度「實際染疫」恐達5億人！低估30倍

#LetTaiwanHelp！美參眾兩院支持台灣參與WHA

#LetTaiwanHelp！美參眾兩院支持台灣參與WHA

印度淪陷成煉獄！　中國駐印大使：堅定支持印度抗疫

印度淪陷成煉獄！　中國駐印大使：堅定支持印度抗疫

移工隔離14天後還要健康管理7天　雇主違規最高罰100萬

移工隔離14天後還要健康管理7天　雇主違規最高罰100萬

關鍵字：

陳時中國台辦馬曉光疫苗兩岸隔離大陸檢疫居家隔離新冠肺炎新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

2001年出生者免費看《玩命關頭》

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面