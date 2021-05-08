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社會 社會焦點 保障人權

獨／成功嶺男大兵一招躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

▲▼陸軍104旅109-1梯專業軍官、士官班日前在成功嶺營區實施入伍訓練期末鑑測。（圖／翻攝青年日報）

▲陸軍104旅傳出男大兵潛入女軍官寢室偷窺女官洗澡。圖非當事人。（圖／翻攝青年日報）

記者李忠憲／台中報導

成功嶺陸軍步兵104旅是全國陸軍唯一接訓女性入伍生單位，其旅部連黃姓男上等兵疑似覬覦女軍官美色，竟偷取女軍官寢室門禁卡先溜進去觀察地形，前後2次潛入浴室淋浴間，偷看2女軍官沐浴得逞。黃男除遭部隊撤職退伍，台中地院也依陸海空軍刑法等罪，重判他拘役120日，易科罰金12萬元。全案可上訴。

判決書指出，黃姓男子2018年8月15日入伍，在成功嶺陸軍步兵104旅旅部連擔任上等兵。他覬覦同部隊的女軍官身材姣好，去年7月18日利用假日無人留守看管，竟跑到連部辦公室，偷取吳姓女同事放在抽屜內、可以解鎖女軍官寢室門禁感應的悠遊卡。黃男同月20日晚上8點多用該悠遊卡順利進入女軍官宿舍後，躲在3樓的休閒室內觀察周遭環境，待到晚上11點左右，趁大家都已熄燈就寢，趕緊離開現場。

黃男同月28日晚間6點半先潛入女軍官宿舍後，躲藏在浴室淋浴隔間內，剛好一名吳姓女軍官在8點50分左右來沐浴，不知浴室另有其人的她慘遭黃男看光光，黃則在9點50分左右趁隙逃離現場。

食髓知味的黃男，隔月5日晚上近6點時，再度潛入女官兵宿舍躲在淋浴間。晚上9點等到陳姓女軍官沐浴，偷窺得逞。他在9點20分打算離開，卻遭陳、吳2女撞見。黃除被逼交出悠遊卡外，經該單位行政調查並調閱監視器後，發現他竟是一名色狼，通報憲兵隊依《陸海空軍刑法》送辦，黃男8 月13日也遭依《陸海空軍懲罰法》予以撤職退伍。

法官審酌，黃男趁假日留守偷悠遊卡3度侵入女官寢室，並進入女性軍官休閒室、淋浴隔間，窺視女官沐浴，明顯違反法紀，並造成2女受有身心恐懼，依《陸海空軍刑法》在營區竊盜罪及《刑法》無故侵入他人建築物罪，合併判處拘役120日，可易科罰金。

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