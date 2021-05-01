境外移入+3！本國40男性印尼返台「檢疫期滿」確診





▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1130、案1132)及印尼(案1131)入境。

指揮中心指出，案1130為菲律賓籍40多歲男性漁工，今(2021)年4月16日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，4月29日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值34)。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心表示，案1131為本國籍40多歲男性，去(2020)年12月至印尼洽公，於今年3月28日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至其他住所進行檢疫，4月12日檢疫期滿後返回住家；因預計再次出國，4月30日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值36；住院後採檢核酸檢驗及血清抗體皆陰性)。個案在臺期間無症狀，已掌握接觸者4人，其中3人列居家隔離，餘1人列自我健康監測對象。

指揮中心指出，案1132為本國籍40多歲男性，去年3月至菲律賓工作，並於今年3月13日至19日間陸續出現喉嚨癢、發燒、畏寒等症狀，3月20日在當地檢出COVID-19陽性，並於4月11日及12日兩次採檢皆為陰性。個案4月15日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月30日檢疫期滿前往醫院自費採檢，於今日確診(Ct值33)。個案在臺期間無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，就醫採檢時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。