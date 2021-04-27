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社會 社會焦點 保障人權

首例防疫旅館亡！檢警怒批衛生局甩鍋　相驗陷高感染風險

記者黃宥寧／台北報導

國人首例防疫旅館猝死案，引爆相驗流程爭議！此案相驗前，承辦員警即詢問北市衛生局後續防疫措施，但衛生局企劃師卻稱「非權責機關」拒絕介入，表示應循司法相驗途徑。檢察官怒批，明明是防疫旅館個案，專業公衛機構不介入，卻讓檢警、法醫及葬儀社承受恐陷染疫的高風險。檢方提出疑問，若再有一件防疫旅館內猝死案件，檢方是否能以「行政相驗」拒絕介入？

案1094為本國籍70多歲蔡姓男子，長期居住菲律賓，4月8日自馬尼拉入境，並持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入住北市大同區防疫旅館檢疫。檢疫期間9日至18日均正常回報衛生單位，19日因心情不佳無食慾等狀況，由衛生局安排就醫，因無發燒及呼吸道相關症狀，故無採檢並返回旅館繼續檢疫。

21日因蔡未領早餐，旅館人員認為有異入內察看，卻發現男子倒臥沙發上沒有呼吸心跳。警方獲報後，致電北市衛生局過程約10分鐘，企劃師稱「衛生局並非權責單位」不介入，並請警方循司法相驗途徑。偵查隊、鑑識人員、葬儀人員、法醫、檢察官等人，隨後穿戴全套防護衣，進入房內進行相驗後，將遺體放入2層屍袋移置殯儀館。

▼因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗通報及處理流程。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗通報及處理流程。（圖／記者黃宥寧翻攝）

結束後，葬儀社人員身穿白色全套防護衣拿著「大體移置單」前往分局請偵查隊人員蓋章跑流程。局內員警見到這一幕嚇得對著葬儀社人員大呼「出去！」葬儀社人員只好在分局外等待。過沒多久換2名偵查隊同仁，又穿著全套防護衣進入辦公室，一旁同仁見狀只好拿著酒精不斷噴灑分局。經詢問才得知，原來旅館人員向員警表示，「防護衣你們帶來的，不可以扔在防疫旅館，要自行帶走！」2名員警只好全程穿防護衣開偵防車回警局。

採驗蔡姓男子遺體檢疫結果為陽性後，法醫研究所急忙提供消毒水交由地檢署進行全面消毒，而法醫以「病假」不計入病假時數待在家進行14日自主健康管理，所有工作量僅能交由另名法醫咬牙處理。

而另2名無辜偵查隊員警，因分局詢問衛生局歸類屬自主管理無法請假，僅需在工作時全程佩戴口罩，而這2名員警宛如「活動傳染源」讓警局全體人員惶惶不安。2名員警近日更自費7000多元到前往台大醫院進行快篩，結果為陰性，方才讓分局鬆口氣。

衛生局第一時間甩鍋「不介入」，甚至讓專業的公衛機構竟成非權責機關；更讓地檢署批防疫旅館，並非一般旅社，怎讓非公衛專業的檢警處理，倘若防護衣任意丟棄，感染警局、地檢署導致淪陷後果誰負責？

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