心痛母親節！柔道童媽媽臉書首發文：趕快醒來抱抱媽咪

▲黃童媽媽在臉書PO出去年黃童送給她的母親節卡片。（圖／擷取自黃童媽媽臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中豐原7歲黃姓男童遭柔道教練不當訓練陷入昏迷，至今尚未脫離險境，今日迎來母親節，黃童媽媽首度在臉書PO文，感性寫道事發以來已逾2個禮拜，看見兒子努力求生存，她一直正面鼓勵他，但在深夜裡想到兒子還躺在病床上，仍相當難過。她也貼出黃童去年送給她的母親節卡片，以及黃童班上小朋友的合唱，黃媽媽說，「歌聲中少了你，你要快點醒過來，唱給媽媽聽」，令許多網友感到不捨，紛紛留言替她加油打氣。最後黃媽媽堅強寫下，她要代替孩子，「祝福天下母親，母親節快樂。」

黃媽媽PO文表示，很感謝這段日子，大家對孩子的關心及祝福，「您們所送的祈福香火、花、玩具等等，我們都有收到，非常感謝大家」，這段時間非常感恩豐原醫院副院長張醫師，各科醫師及加護病房的護理師，謝謝對孩子的照顧及疼愛。

她說，以前從電視上看到關於孩子被虐待的新聞，她都好氣憤，也從沒想過這種事情卻發生在自己身上。事情發生到現在已經2個禮拜多了，兒子ㄧ直很努力的在求生存，她也一直正面鼓勵兒子，「但每次到夜深人靜時，我就好難過，想到我的小寶貝躺在病床上，身上插滿許多的管子，不論我如何跟他說話，他都不理會我，我的心就好痛好痛。」

▲黃童至今仍陷入昏迷。（圖／擷取自黃童爸爸臉書）

黃媽媽貼出去年兒子送給她的母親節卡片，以及兒子班上同學的合唱，她說，「寶貝，你說你在練習歌曲，要在母親節唱給媽媽聽，你是不是該醒過來，實現你的的承諾呢…媽媽今年的母親節禮物，只要你醒來，抱抱媽咪，媽咪就會好開心，好幸福。」

文章經轉發至臉書社團《豐原好康聯盟社團》，網友紛紛替黃媽媽加油，「弟弟的媽媽辛苦了，母親節快樂！我們都懂你心情」、「你要勇敢、堅強，弟弟會好起來的。我們每天都掛念著弟弟也一直無時刻在為弟弟加油集氣」、「媽媽舅舅也要加油別放棄，大家一起為孩子加油打氣。」

▲學校同學、網友寄給黃童禮物替他加油打氣。（圖／擷取自黃童爸爸臉書）

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