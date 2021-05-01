柔道童瀕腦死小四學長盼探望　生母婉拒「盼孩子更穩定再來」

▲7歲柔道童腦壓逐漸降低，但仍未脫離險境。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中7歲黃姓男童日前遭柔道教練及小四學長重摔27次「瀕腦死」，在大家祝福祈禱下，腦壓雖逐漸降低，但仍未脫離險境，醫師認為需要更多奇蹟！據悉，小四學長家長透過關係想探視黃童，但遭黃童母親婉拒。她表示，目前兒子狀況不宜，也擔心加深小四學長內心陰影，希望等弟弟更穩定後再來幫他加油！絕非外界所說不理睬。

事件發生後，外界撻伐何姓教練及小四學長，黃童生父更對小四學長及其父母毫無關心之意不諒解。但黃童母親卻沒有責怪小四學長的意思，反而認為他應該是受教練指示才做，「小小年紀要去警察局做筆錄，內心肯定受到很大傷害！」

▲黃童生母婉拒小四學長父母，希望等弟弟更穩定後再來。（圖／資料照）

黃母心想，如果小四男童願意來醫院探視，也許可以化解他本身內心的陰影。據了解，小四學長的父母曾透過關係，向黃母表達「探視」之意，但黃母仍在醫院全心陪伴孩子，雙方未通到電話。

黃母說，「等弟弟傷勢更穩定一些，會讓他們來看弟弟，這樣或許也可以幫助小四學長。」她認為，這位小朋友以後要走的路很長，希望對他的傷害可以降低ㄧ點點。

她也說，「我家阿弟是ㄧ位善良的孩子，相信他也不希望看到這個哥哥因爲他而變不好。」

至於黃童的近況，昨天腦壓43，今天已降到42，漸入佳境，但昏數仍是3，瞳孔對光沒反應。黃童父母也衷心盼望奇蹟會出現，讓孩子早日康復。

維持30分鐘強勁吸力

【更多新聞】

►台中水車竟「公然放水」挨批浪費 網轟：營造民眾踴躍取水假象

►柔道腦死童「單親媽」首現身！淚求幫舅平反：他將孩子視為己出

►獨／珠寶行夫妻收錢不給貨 藍寶戒、祖母綠千萬寶石涉挪用典當