柔道童昏迷第18天　父每天按摩手腳刺激腦部！求大家不間斷集氣

▲▼7歲柔道童昏迷已經第18天，父親每天按摩手腳，希望能夠刺激腦部反應。（圖／翻攝黃父臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中7歲男童學習柔道竟被黑牌教練和學長重摔27次，陷入昏迷第18天，前兩天腦壓雖已恢復到正常值25，但昏迷指數仍是3；父親每天到病床邊按摩他手腳，希望能夠刺激腦部，把內心的焦慮化為期盼，希望兒子盡快恢復意識。黃父除感謝各界留言、關心，更拜託大家不間斷集氣，「讓奇蹟發生」。

柔道童陷入昏迷已第18天，雖然腦壓持續下降，恢復到正常值，但整體腦部、呼吸及消化功能不佳，目前仍需依賴呼吸器，院方擔心腦壓檢測器放太久，會有感染的風險，已經移除腦壓檢測器。

黃父上午在臉書PO文，對兒子柔情喊話，也向各界再次表達感謝，「勇敢的OO：趕快醒來，不然娃娃姐姐要吃掉你的糖果了！」、「我們需要大家的力量，懇求大家能繼續不間斷的幫集氣加油祈福，爸爸也真心感恩這段時間一直不間斷關心的親朋好友及網友們，有好多網友在早上、中午、晚上或是睡前都會到爸爸臉書上留言給兒子，一直不間斷在為他集氣、祈福、加油打氣，謝謝大家這份祝福。」

黃還說，這禮拜有好多人跟他聯繫，謝謝你們專程去祈求神明為他點光明燈，寄來了平安符、壓轎金、瑪力歐玩具...等等，或是專程從桃園拿營養品來送給他，感謝有你們的這份溫暖。

▲父親感謝大家的關心，並請大家不間斷集氣。（圖／翻攝黃父臉書）

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