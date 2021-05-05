柔道童15天腦壓恢復正常！母親節最佳禮物　腦幹受損需第二個奇蹟

▲台中7歲柔道童瀕腦死，腦壓今天降至正常25。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中7歲男童遭柔道教練及小四學長重摔瀕腦死，事發至今第15天，男童在大家集氣祈福下，腦壓奇蹟似地下降，5日傳出腦壓已降至25、回到正常腦壓的好消息，也是「母親節最好的禮物」，讓大家為之振奮。但院方表示，腦部壓力雖釋放掉，但腦幹受損等病況不見起色，雖要恢復機會不高，但過去還是有案例發生，「仍需要奇蹟出現」。

7歲黃姓男童4月21日到私人柔道館練習，遭柔道教練及小四學長重摔27次「瀕腦死」，在部立豐原醫院醫療團隊全力搶救下，保住一命。但腦傷嚴重的他，手術後腦壓高達106，其父母透過網路、媒體，請大家幫黃童集氣祈福。果然10多天來，黃童腦壓直到今天，終於降至正常的25。黃童生父昨天（4日）也在臉書告訴網友好消息，希望兒子清醒，這也是今年過「母親節最棒的禮物」。

▲7歲柔道童狀況好轉，但醫院認為仍需要奇蹟出現。（圖／記者白珈陽翻攝）

由於彰化北斗有一名陳姓學生，去年騎機車自摔造成左硬腦膜出血，昏迷指數3，歷經3次手術後竟然奇蹟甦醒，身體也從癱瘓迅速恢復到車禍前的狀態。這也讓家屬不放棄任何希望，希望黃童可以恢復健康。

豐原醫院表示，男童今天狀況跟昨天相近，昏迷指數3分，腦壓雖降至25，但整體腦部、呼吸、消化功能不佳，仍須依賴呼吸器，持續積極治療中；腦壓恢復正常不代表健康會完全恢復，腦部壓力雖釋放掉，但腦幹受損等病情並沒有變化，要恢復正常機會不高，可是還是有案例，「仍需要奇蹟出現」。

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