　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柔道童15天腦壓恢復正常！母親節最佳禮物　腦幹受損需第二個奇蹟

▲台中7歲柔道童腦壓下降到28。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）

▲台中7歲柔道童瀕腦死，腦壓今天降至正常25。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中7歲男童遭柔道教練及小四學長重摔瀕腦死，事發至今第15天，男童在大家集氣祈福下，腦壓奇蹟似地下降，5日傳出腦壓已降至25、回到正常腦壓的好消息，也是「母親節最好的禮物」，讓大家為之振奮。但院方表示，腦部壓力雖釋放掉，但腦幹受損等病況不見起色，雖要恢復機會不高，但過去還是有案例發生，「仍需要奇蹟出現」。

7歲黃姓男童4月21日到私人柔道館練習，遭柔道教練及小四學長重摔27次「瀕腦死」，在部立豐原醫院醫療團隊全力搶救下，保住一命。但腦傷嚴重的他，手術後腦壓高達106，其父母透過網路、媒體，請大家幫黃童集氣祈福。果然10多天來，黃童腦壓直到今天，終於降至正常的25。黃童生父昨天（4日）也在臉書告訴網友好消息，希望兒子清醒，這也是今年過「母親節最棒的禮物」。

▲7歲柔道童狀況好轉。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲7歲柔道童狀況好轉，但醫院認為仍需要奇蹟出現。（圖／記者白珈陽翻攝）

由於彰化北斗有一名陳姓學生，去年騎機車自摔造成左硬腦膜出血，昏迷指數3，歷經3次手術後竟然奇蹟甦醒，身體也從癱瘓迅速恢復到車禍前的狀態。這也讓家屬不放棄任何希望，希望黃童可以恢復健康。

豐原醫院表示，男童今天狀況跟昨天相近，昏迷指數3分，腦壓雖降至25，但整體腦部、呼吸、消化功能不佳，仍須依賴呼吸器，持續積極治療中；腦壓恢復正常不代表健康會完全恢復，腦部壓力雖釋放掉，但腦幹受損等病情並沒有變化，要恢復正常機會不高，可是還是有案例，「仍需要奇蹟出現」。

超級明星保養品


【更多新聞】

中橫3死手機藏密碼！破解排除自殺網站　「心情版」相約赴黃泉

雲林19年懸案國中妹手拿「黑令旗」　廖大乙：肯定冤死遲早破案

嘉陽高中女學霸「0001」號畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服+名牌

ET快訊
諾富特病毒定序出爐！　旅館人員、水電工7人感染源曝光
華航確診機師、空服員一起在酒吧　活動時間曝光
「疫苗假」來了！　指揮中心今起開放申請
快訊／華航案今無新增　境外移入+7
LIVE／成功國宅機師一家3口確診　陳時中最新說明
北市成功國宅機師一家3口確診！指揮中心證實：隔離治療中
撞殺黃暐瀚媽　台中美髮師正面照曝光！「3招式跳針」狂詭辯
快訊／媽媽遭酒駕撞死　黃暐瀚回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙車手叫「劉口水XXX鮭魚王」　他尷尬應訊：跟風沒空改回來

檢察長交接　蔡清祥：檢察官職務評定2年未達良好要汰除

酒後躺草叢被稱「阿北」　他三字經罵消防！酒醒忙道歉獲撤告

柔道童15天腦壓恢復正常！母親節最佳禮物　腦幹受損需第二個奇蹟

酒駕撞殺黃暐瀚媽…台中美髮師正面照曝光！「3招式跳針」狂詭辯

不怕聽真話！高雄鴿街訪「眼中的警察」　結果超暖

法官涉收賄+性招待　二度開庭叫屈「有罪該死就把我殺了」

外交官中風還遭追討扶養費　前妻女兒開庭偷錄音下場慘

快訊／天下第一分局包庇色情酒店做S　8警貪556萬起訴求重刑

美髮師撞死黃暐瀚母「肇逃先買酒」　律師曝一關鍵讓他賴不掉

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

詐騙車手叫「劉口水XXX鮭魚王」　他尷尬應訊：跟風沒空改回來

檢察長交接　蔡清祥：檢察官職務評定2年未達良好要汰除

酒後躺草叢被稱「阿北」　他三字經罵消防！酒醒忙道歉獲撤告

柔道童15天腦壓恢復正常！母親節最佳禮物　腦幹受損需第二個奇蹟

酒駕撞殺黃暐瀚媽…台中美髮師正面照曝光！「3招式跳針」狂詭辯

不怕聽真話！高雄鴿街訪「眼中的警察」　結果超暖

法官涉收賄+性招待　二度開庭叫屈「有罪該死就把我殺了」

外交官中風還遭追討扶養費　前妻女兒開庭偷錄音下場慘

快訊／天下第一分局包庇色情酒店做S　8警貪556萬起訴求重刑

美髮師撞死黃暐瀚母「肇逃先買酒」　律師曝一關鍵讓他賴不掉

「別政治干擾專業！」柯文哲：中央放寬機組員規定　不信專家都看過

手上抱42天大嫩嬰！　5隻「憨笑胖保鑣」圍繞緊護小主人萌翻

《名模生死鬥》22歲烏克蘭冠軍愛上台灣！　決心長住勤學中文

台灣在紐約女留學生遭鐵鎚爆頭　外交部：已向NYPD了解狀況

感恩母親 「幸福快門聲」　到屏東市勝利星村拍全家福

曾經「一人單挑全隊」　紅人火爆投手又惹事被罰7場禁賽

太魯閣號事故後　台南市消防局滾動精進火車救援技術

諾富特定序出爐！旅館人員、水電工7人都是英國變異株「屬同一事件」

謝忻聽不懂男人說「我們比較像朋友」！王少偉1招破話術：就是要分手

詐騙車手叫「劉口水XXX鮭魚王」　他尷尬應訊：跟風沒空改回來

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

美髮師開賓士撞死黃暐瀚媽！奔超商買酒喝：等律師來

賓士男酒駕「拖女50公尺」命危　下車第一件事衝超商買酒

竹聯、北聯都切割！　潑蟑4男1女成棄子

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

閃離當律師有蹊蹺　已婚檢察官載長髮正妹進薇閣

台商「確診肺炎」持假報告登機　最嚴重下場曝

即／天下第一分局8警包庇色情　貪556萬起訴求重刑

男子不想等公車　連2天叫救護車：過來載我一下

更多熱門

相關新聞

老師抓9歲童頭髮　導致頭皮骨分離

老師抓9歲童頭髮　導致頭皮骨分離

河南平頂山一名老師因為9歲男童上課講話，竟然用力扯頭髮把人拉到台上罰站，導致對方頭皮頭骨分離。男童回家後身體不適，被媽媽帶去醫院檢查發現，不但皮骨分離且頭部瘀血嚴重，而學校拖了20天才將涉案老師停課。

男童騎手扶梯　墜下3樓摔斷腿

男童騎手扶梯　墜下3樓摔斷腿

童瀕腦死小四學長盼探望　生母婉拒

童瀕腦死小四學長盼探望　生母婉拒

柔道童腦死　競技團體陋習顯出

柔道童腦死　競技團體陋習顯出

柔道童腦壓降父盼奇蹟　醫：昏迷指數3性命垂危

柔道童腦壓降父盼奇蹟　醫：昏迷指數3性命垂危

關鍵字：

柔道男童腦傷腦死豐原教練腦壓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

烏克蘭正妹初體驗台灣推拿！　叫聲讓網友歪樓

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面