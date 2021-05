不斷更新／美太空司令部證實：長征五號火箭「已入大氣層」！

▲中國火箭「長征五號B遙二」發射後失控偏離軌道,是近30年來最大的失控太空垃圾。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

中國「長征五號B遙二」火箭發射後失控,將墜回地球。美國太空司令部網站證實,長征五號B遙二火箭已經「重新進入」大氣層,墜落地點預計在印度洋附近。中國國家航天局稍早在微博發文指出,長征火箭已於台灣時間10時24分再入大氣層,落區位于東經72.47°,北緯2.65°周邊海域。

11:16

美國太空司令部網站「Space-Track.org」於官方推特發文確認,長征五號B遙二火箭已經「重新進入」大氣層,預計落入印度洋。隨後,美國政府資助的NGO航空航天公司(Aerospace Corporation)也轉發該則貼文證實消息。

10:56

中國國家航天局官方微博指出,據中國載人航太工程辦公室消息,經監測分析,2021年5月9日10時24分,長征五號B遙二運載火箭末級殘骸已再入大氣層,落區位于東經72.47°,北緯2.65°周邊海域,絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

據先前報導指出,由於地球表面近3/4是由海洋覆蓋,所以沒被大氣層高溫燃毀的殘骸,極可能會落入水域。哈佛天文學家麥道威(Jonathan McDowell)表示,排除4個推進器重量不計,長征五號B遙二火箭主體淨重大約是21公噸,其殘骸仍有可能落在陸地上,另一枚長征火箭的殘骸2020年5月墜落非洲象牙海岸的村莊,幾座建築物遭毀,但沒有造成人員傷亡。

中國外交部7日聲明,大部份的殘骸將在重返大氣層時燃燒,不太可能造成任何傷害。然而,美國國防部則強調,美軍太空司令部將「緊盯」這枚不受控制的火箭重返大氣層的軌跡。

此前,美國軍方用來追蹤太空飛行器和其他太空物體的地面雷達已偵測到一個物體,並歸類為長征火箭主體,這個長約30公尺、寬5公尺,被標定為2021-035B的火箭主體,以每秒超過7公里的速度移動。

▼長征五號B遙二火箭台灣時間上午10時11分經過約旦上空

Chinese Rocket seen over Jordan

5:11am | May 9, 2021#LongMarch5 #ChineseRocket pic.twitter.com/qjLNERm08q