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陸官媒稱長征五號殘骸「危害性極低」　外國網友酸爆：忘了新冠？

▲大陸長征5B火箭搭載太空站核心艙於海南文昌基地發射升空。（圖／CFP）

▲大陸長征5B火殘骸在9日上午重返大氣層。（圖／CFP）

實習記者陳妙津／綜合報導

中國官媒宣布，「長征五號B遙二」（Long March 5B）已在在今（9）上午10時多墜毀於馬爾地夫北部印度洋海域，該消息也被美國太空司令部網站證實。由於這個大型太空垃圾重達23公噸，受到全球關注。中國外交部發言人汪文斌日前卻稱火箭殘骸會造成危害的可能性「極低」，被不少國外推特網友開酸完全不能信，「上次他們這麼說以後，新冠大流行就爆發了」。

美國《華盛頓郵報》8日報導，中國上月29日將中國「天宮」太空站核心艙搭載在長征五號火箭上發射升空後，就引起不少外國學者批評，因為計畫預定讓火箭推進器重返大氣層後以失控方式任意墜落，墜落軌跡在進入大氣層前都難以觀測，被外界認為危險性相當大。

中國外交部發言人汪文斌7日卻在例行記者會中稱，火箭的大部分都能在重返大氣層後，於墜落時燃燒變小，對於航空活動及地面造成危害的可能性「極低」。不過美國航太公司軌道與重返殘骸研究中心（Center for Orbital and Re-entry Debris Studies）主任繆霍特（Ted Muelhaupt）指出，大型太空殘骸墜落按照國際規範，「應該讓它墜落在已知無人之處，比如南太平洋」。天文物理學家麥克道威爾則痛批，自1990年以來，全世界就再也沒有故意將10噸以上重物送上太空軌道，又不負責任讓殘骸不受控制墜落的案例。


美國航太公司將《華郵》報導轉發至推特後，讓不少國外網友群起開酸，「真是好消息，中國 一直都好誠實喔。我們將封城第二年了，不就是因為他們通報消息都這麼誠實，這麼值得相信嗎？」、「對於一個失控物，他們怎麼能保證？不是這東西失控，就是他們失控了。」、「上次他們這麼說以後，新冠大流行就爆發了呵呵」。

▲▼長征5B火箭軌跡圖。（圖／翻攝自orbit.ing-now）

▲長征5B火箭軌跡圖。（圖／翻攝自orbit.ing-now）
還有推特網友難掩怒火，「誰能相信中國的獨裁者和共產黨人？他們應該為自己對地球和全人類造成的所有傷害負責！他們不尊重任何人，必須學會怎麼尊重他人和其他國家。」　

中國載人航天工程辦公室公布，長征5B火箭殘骸落入海域位置應在印度洋上的島國馬爾地夫都邊海域，墜落過程中大部份零組件已經燒燬殆盡。美國太空司令部網站也證實，長征五號B遙二火箭已在美東時間8日晚間10時15分左右（台灣時間9日上午10時15分）自阿拉伯半島上空重回大氣層。美國太空軍操作的網站Space-Track則指出，火箭已經落入馬爾地夫北部印度洋海域。不過該墜落地點卻與之前外界預測的沙烏地阿拉伯的魯卜哈利沙漠差距甚遠。

 
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