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長征五號火箭「今重返大氣層」最新時間點曝！　美俄預測時間接近

▲▼中國「長征」火箭。（圖／翻攝自The Virtual Telescope Project）

▲中國「長征五號」火箭主體結構將重返大氣層。（圖／翻攝自The Virtual Telescope Project）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）墜回地球表面只剩不到數小時，是近30年來最大的失控太空垃圾。各國監測單位密切監控與預測墜落軌跡和地點，美國與俄國的最新預測接近，認為可能在台灣時間今（9日）上午7時許重新進入（Reentry）大氣層。

綜合外電報導，美國國防部最新預測指出，火箭可能在台灣時間周日上午7時30分重新進入大氣層，誤差值從之前的正負8小時縮減至正負3小時，可能墜落地點會在南緯3.9度、東經79.4度，位置約在印度洋中央，斯里蘭卡西南方、印度正南方海域。

與美國國防部預測相近的是「俄羅斯航太」（Roscosmos）機構預測，火箭將在台灣時間周日上午7時30分於印尼南部、澳洲北部帝汶海地區上空重新進入大氣層，並於台灣時間同日下午約1時許墜落非洲馬達加斯加外海海域。

▲▼長征五號B遙二。（圖／路透）

▲長征五號火箭主體，是近30年最大的失控太空垃圾。（圖／路透）

另外，美國政府非營利組織航空航天公司軌道與重返殘骸研究中心（Center for Orbital and Re-entry Debris Studies)推估，火箭約於台灣時間周日上午11時26分於北大西洋中部上空重新進入大氣層，比先前推估的時間提前4分鐘，重返位置更接近無人居住的海域，誤差值落在正負4小時。歐洲航太總署則預測，重返大氣層時間範圍可能在台灣時間周日清晨5時至下午3時，對陸地及人類居住空間造成的風險相當小。

重達23公噸的長征五號火箭助推器行進速度為每小時1萬8000英里（約2萬8968公里），只要相差一分鐘，這個大型太空垃圾的墜落位置就會相差數千至數萬公里遠，隨著時間愈接近，繼續更新的預測將會相對準確。

▲▼美軍與俄國最新預測相仿　長征五號殘骸估今早7時半將返大氣層。（圖／翻攝自orbit.ing-now）

▲火箭殘骸可能墜落範圍極大。（圖／翻攝自orbit.ing-now）

目前長征火箭主體以41度仰角繞行赤道，據指出，其殘骸墜毀的位置將會在北緯41.5度至南緯41.5度之間，對美國本土而言，位在北方芝加哥在墜落範圍之外，因此相對安全，但紐約市有機會被火箭殘骸砸中；然而預測指出，火箭殘骸要落入人類居住範圍的機會儘管微乎其微，卻也並非是0，不過過去6000次的火建殘骸墜落，只有一次砸中人的紀錄。

長征火箭4月29日搭載中國太空站「天和」核心艙，從海南省文昌航天發射場發射，天和核心艙在飛行492秒後脫離長征火箭主體結構，直接進入原本預定的軌道。

長征火箭則透過主體結構和4個推進器將酬載送入低地軌道，但主體結構也曾在軌道內，因和大氣層間的交互作用隨時間增強，使火箭向地球墜落。

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