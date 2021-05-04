金門海漂豬檢出非洲豬瘟陽性！產品禁止輸台一週

▲金寧鄉烏沙頭海灘大陸海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性 。（圖／記者林名揚翻攝）

文／中央社記者楊淑閔台北4日電

非洲豬瘟中央災害應變中心今晚表示，1日金門又現一海漂死豬，採檢送驗確定跟中國非洲豬瘟病毒株一樣，今起一週暫停金門豬隻及其產品輸到台灣本島及其他離島，以確保產業安全。

應變中心指出，農委會動植物防疫檢疫局於1日下午接獲海巡署第12巡防區通報，有民眾於烏沙角岸際發現一隻疑似豬隻屍體，防檢局隨即聯繫金門縣防疫所派員趕赴現場了解，並採集檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域徹底消毒，檢體則送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

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農委會防檢局副局長徐榮彬說，相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，昨天結果出爐，其非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應 ，今天基因片段序列的分析結果顯示與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度100%。

▲海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性分布圖 。（圖／記者林名揚翻攝）

他並說，因為金門縣非常接近中國福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸，因應本次個案，金門縣政府不敢大意，已對與這頭豬隻接觸的人員、車輛、器械徹底消毒。

此外，他說明，海漂豬發現地點半徑3公里內養豬場僅一場，訪視後未發現異樣，豬隻狀況良好；但是為了確保產業安全，農委會今天依據動物傳染病防治條例第28條規定公告， 暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少一週無疫情發生，方可解除管制。

應變中心統計，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例（含本案例）共16例，其中金門縣13例、連江縣2例及新北市1例。