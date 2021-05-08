他工地撿「邪門鐵鍊」放口袋　10小時後慘遭截肢…現況曝

▲一名男子在路邊撿了一條鐵鍊，每想到竟因此慘被截肢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

一名建築公司的管線工人在25年發現了一條看似不起眼的鐵鍊，於是就把它放到了褲中的口袋中，沒想到之後他竟因此失去了部分手臂和雙腿，最後甚至得經歷7次大手術和無數次小手術才能暫時保住一命。後來經過調查才發現，原來一切都是這條鐵鍊惹的禍！

根據《網易新聞》報導，這起事件發上在1996年1月5日的中國大陸吉林，當時男子宋學文與平常一樣進入公司上班，結果他在一處空地上看到了一條白色金屬鐵鍊，以為是某位同事不小心掉在路上的，於是就將它撿起放入口袋中，心想到了下班時再來尋找這條鐵鍊的主人。

▲宋男歷經了多次手術才暫時保住一命。（示意圖／達志影像／美聯社）

宋學文帶著鐵鍊回到工作崗位後，又過了2小時，這時他突然感到一陣頭暈目眩，接著就是嘔吐昏迷，本以為只是感冒的他趕緊回到宿舍休息，想不到情況不僅沒有好轉，反而還開始全身發紅，讓公司主管、同事都感到相當擔心。事後一查才發現，原來宋男放在身上的並非一般鐵鍊，而是受到「核放射物銥—192」汙染到工具。

文中指出，這類工具主要是用於與乙烯裂解中進行射線探傷作業，但因操作人員的疏失，才讓宋男誤撿了從容氣中脫落的放射物。事後宋男雖緊急送醫救治，但醫生當下仍決定將他的雙腿和左臂進行截肢，才能保住他的性命。之後的2年裡，他接受了7次重大手術以及無數次小手術，這才逐漸擺脫險境，但也必須終身都坐在輪椅上，無法自理生活。

到了2017年時，宋男的身體再次發生病變，不僅出現放射性白內障，還查出有肝硬化、糖尿病等疾病， 2年後仍不敵病魔摧殘，最後在吉林去世。不過在這個過程中，他的妻子一直都不離不棄的陪著他，2人還生出了一個健康的兒子，儘管無法陪伴長大，但他也在2004年出版了名為《生死鏈》的自傳，希望能讓孩子更了解自己，並讓大眾正視管理放射性物質的問題。

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