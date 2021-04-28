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排出醬油尿！國中生咬牙一次深蹲200下　父母急送醫病因出爐

▲▼深蹲示意圖。（圖／記者簡仲豪攝）

▲許多人會深蹲運動。（示意圖／記者簡仲豪攝）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省常州市一名徐姓國中生一口氣咬牙堅持完成200下深蹲，結果大腿肌肉痠痛，小便顏色逐漸變深，還排出「醬油色尿液」，被父母緊急送醫，才知罹患「橫紋肌溶解症」。

《紫牛新聞》報導，這名國中生平日學習繁重，少有運動，有天突然心血來潮深蹲200下，隨後渾身沒勁，人也越來越不舒服。

▼國中生運動後出現醬油尿。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

排出醬油尿！國中生咬牙一次深蹲200下　父母急送醫病因出爐。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

父母嚇壞，急忙帶小孩去常州市第二人民醫院檢查，經醫師診斷除了尿血，還有雙側大腿肌肉僵硬，血液檢查「肌酸激酶」高出正常500倍，才知是罹患橫紋肌溶解症，立刻住院治療。

幸運的是，由於國中生及時送醫，度過危險期已出院；若不及時就醫，極可能引起急性腎衰竭需血液透析，後果將不堪設想。

醫師表示，橫紋肌溶解症算常見，每個月都會有1、2例急診，病情往往很危急，但類似運動損傷其實可避免，運動前注意熱身，強度要適度，若運動後肌肉嚴重痠痛，建議暫停鍛鍊好好休息，同時大量飲水；如果休息數天仍不見好轉，或發現小便呈醬油色、尿量減少，趕緊就醫。

▼經過治療尿液變淡。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

排出醬油尿！國中生咬牙一次深蹲200下　父母急送醫病因出爐。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

▼康復後尿液完全正常。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

排出醬油尿！國中生咬牙一次深蹲200下　父母急送醫病因出爐。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

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