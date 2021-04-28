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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

乘客狂噴鼻血！列車員緊急廣播求救　幸運遇上「55名醫護」

記者陳俊宏／綜合報導

大陸一輛從陝西延安開往四川成都的D1925次動車，突然響起廣播找人的聲音，「3號車廂有旅客突發疾病，請列車上的醫務人員聽到廣播後，速到3號車廂集合。」原來是有乘客噴鼻血，大量鮮血染紅整個洗手台；而車上剛好有55名醫護人員，迅速前往救治，讓在場其他乘客拍手鼓掌。

《四川在線》報導，這55名醫護人員來自四川大學華西醫院，他們26日剛結束在延安舉行為期3天的培訓，27日踏上返回成都的旅途，剛好遇到此次救治案件。

▼醫師緊急救援乘客。（圖／翻攝《看度新聞》）

乘客狂噴鼻血！列車員廣播求救　巧遇「55名醫護」集體救援。（圖／翻攝《看度新聞》）

醫護人員在和列車員確定旅客的主要症狀是突發鼻腔大量出血，耳鼻咽喉頭頸外科副主任鄒劍、老年醫學中心／幹部醫療科副主任黃曉麗、心臟內科李江波、重症醫學科周永芳、麻醉手術中心張偉義迅速向3號車廂集結。

突發疾病的3號車廂旅客潘先生，孤身從延安返回德陽，因突然大量流鼻血，身邊又無親朋照顧，無法自持。華西醫生趕到他身邊，迅速依托車廂急救包開展急救。

▼55名醫護人員正好在動車上。（圖／翻攝《看度新聞》）

乘客狂噴鼻血！列車員廣播求救　巧遇「55名醫護」集體救援。（圖／翻攝《看度新聞》）

經問診和檢查，發現潘先生有高血壓病史，早晨忘記吃藥，此時血壓200／120、心率135，既往無出血病史，初步判斷是高血壓引發鼻腔內血管破裂引起的出血。

經鼻部壓迫止血處理和心血管用藥，患者鼻血止住，心緒平復，血壓也慢慢降下來。因患者仍然有頭暈的症狀，在華西醫生建議下，列車員聯繫了患者家屬，在最近的城固北站護送患者下車，進行下一步治療。現場不少乘客為醫生鼓掌，稱為「飽和式救援」。

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