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陸公布「釣魚台列嶼地形圖」重申主權！日本急跳腳：嚴正抗議

▲▼陸公布「釣魚台地貌調查報告」。（圖／翻攝大陸自然資源部）

▲調查報告內附上多張「遙感影像圖」。（圖／翻攝大陸自然資源部）

記者王佩翊／編譯

大陸自然資源部26日公布了「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」，透過繪製釣魚台列嶼的島嶼地形地貌宣示主權，而此舉則引發日本不滿。日本官房長官加藤勝信27日發表聲明稱，目前已經針對此事向中方表達嚴正抗議。而他也主張，「尖閣諸島（台稱釣魚台）不論是從歷史或是國際法來看，都是日本的固有領土。」

根據《時事通信社》報導，北京當局26日透過自然資源部發表「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」，其中的釣魚島列嶼地形圖是陸方根據最新的衛星照片等資料所繪製而成的。該地形圖繪製出釣魚台主島、北小島、南小島等島嶼地形，有意藉此重申釣魚台主權。

▲▼陸公布「釣魚台地貌調查報告」。（圖／翻攝大陸自然資源部）

▲▼陸公布「釣魚台地貌調查報告」。（圖／翻攝大陸自然資源部）

▲▼陸公布「釣魚台地貌調查報告」。（圖／翻攝大陸自然資源部）

對此，日本官房長官加藤勝信27日也在記者會中表達嚴正抗議並作出回應。加藤表示，「尖閣諸島（台稱釣魚台）不論是從歷史或是國際法上來看，都是日本的固有領土。即使中方針對尖閣諸島或是其周遭島嶼進行公開調查，也無法改變這一事實。」

報告稱，製作調查報告的目的是透過梳理「歷史調查成果」並開展專題調查研究，獲得釣魚台列嶼的高解析度海島地形數據（含陸地與水深30公尺內海域），編制最新大比例尺海島地形地貌專題圖。

「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」指出，基於「歷史長期調查成果」，採用最新高解析度衛星遙測等調查方式，開展島陸地形地貌與淺海地形地貌等兩部分調查，調查區域覆蓋釣魚台主島及主要附屬島嶼。

報告強調，通過系統梳理「歷史長期調查」數據，並結合最新高解析度衛星遙測調查成果，持續追蹤掌握釣魚台列嶼海底地形地貌狀況，進一步補充完善當地基礎地理數據體系，對釣魚台列嶼「資源管理與生態環境保護具有重要的支撐作用」。

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