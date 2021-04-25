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台灣出事日本將「出動自衛隊」！　日媒：正在討論運用安保法

▲日本自衛隊檢閱儀式將縮小舉行。（圖／路透）

▲日本政府已經開始研討台灣海峽出現突發事態時，自衛隊出動的相關法律運用。圖為前日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本與美國日前舉辦高峰會並發表聯合聲明，其中睽違52年提及「台灣和平與穩定的重要性」，也讓各界不禁聯想到日本在2016年開始實施的《安全保障關聯法》，根據此法，如果台灣發生突發事態，日本自衛隊將可「依法行動」。據日本政府內部人士透露，當局已經開始針對《安保法》內提及的「重要影響事態」、「存立危機事態」、「武力攻擊事態」進行討論運用。

日本首相菅義偉與美國總統拜登日前舉行日美高峰會談，並在會後的聯合聲明中睽違半世紀再度提及「台灣和平與穩定的重要性」，引起全球關注，相關新聞更是佔據日本各大報的頭版頭條。根據《共同社》引述政府內部消息人士報導，目前日本當局已經開始正式討論，一旦台灣海峽出現突發事態時，出動自衛隊的相關法律運用。

事實上，在此次日美高峰會上，台海局勢成為主要議題，雙方更是睽違52年共同在聯合聲明中提起台灣和平穩定之重要性，而所謂的自衛隊出動相關法律指的正是2016年開始實施的《安全保障關聯法》。其中，《安保法》明訂在「重要影響事態」、「存立危機事態」、「武力攻擊事態」等3種情況中，日本自衛隊可以做出不同強度的行動類型。而菅義偉在日美高峰會上也直言，一旦台灣發生突發事態可能相當於「重要影響事態」或「存立危機事態」。

▲日本陸上自衛隊傳出疑似群聚感染事件。（圖／達志影像／美聯社／示意圖非當事陸上自衛隊）

▲根據《安保法》，如果台灣發生突發事態，日本自衛隊可依情節大小，依法做出行動。（圖／達志影像／美聯社）

倘若兩岸發生武力衝突，那麼可以預想美軍可能會為了防衛台灣而進行反擊，屆時日本自衛隊將可依據《安全保障關聯法》中的「重要影響事態」，向美軍進行燃料補給等後方支援。具體來說，如果對於台灣的處境不加以作為，會導致日本遭到武力攻擊波及，或是會對日本的和平與安全產生巨大影響，那麼該情況便可以被認定為「重要影響事態」。

如果情況更加惡化，導致與日本關係密切的其他國家也遭受武力攻擊，甚至威脅到日本的存亡，同時讓日本國民的生命與權利遭到顛覆，那麼便適用於「存立危機事態」。一旦符合存立危機事態的標準，日本自衛隊便可以在一定條件下行使集體自衛權，進行武力反擊。

第三種情況則是包含駐日美軍基地在內的日本遭受武力攻擊，致使日本陷入明確的危險中，屆時政府便可以將情況認定為「武力攻擊事態」，發動個別自衛權，進行武力反擊。不過自衛隊若要在以上三種情況下採取行動，必須先通過國會的承認。

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