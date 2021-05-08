影／黑狗兄國道亂竄不忍見變屍體　佛心男解救遭狠咬脖子濺血

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓男子7日中午開車行經國3北上桃園大溪路段，發現內側車道有黑狗亂竄，黃擔心黑狗發生意外，冒險下車搶救，過程中遭黑狗狠咬頸部等處血流如注，黃男吃痛將黑狗搶救上車，就近在大溪交流道下車送往消防分隊，員警獲悉黃男佛心救狗，趕緊幫其包紮傷口，黃心懸黑狗安危，說會自行就醫，消防人員則聯繫桃園市動保處將黑狗送交保管尋找飼主。

▲黃姓男子7日中午開車行經國道3號北上桃園大溪路段，發現內側有黑狗亂竄，黃冒險下車解決卻遭狠咬頸部等處濺血，忍痛送往大溪消防分隊處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲黃姓男子7日中午開車行經國道3號北上桃園大溪路段解救受困黑狗，卻遭狠咬頸部等處，消防人員緊急幫忙包紮傷口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局大溪分隊指出，黃姓男子據稱是新北市某空手道道館教練，7日中午他開車北上，行經國3北上33公里處大溪路段時，在內側護欄內發現1隻黑狗亂竄，當時正逢塞車，黃冒險下車搶救黑狗，但狗兒卻趁亂狠咬其頸部等處，造成頸部、耳朵等處被咬傷大量濺血，黃忍痛將黑狗救上車，並就近在大溪交流道下匝道，送到最近的大溪消防分隊。

▲黃姓男子7日中午開車行經國道3號北上桃園大溪路段解救受困黑狗卻遭狠咬頸部等處，簡單包紮後再自行就醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪消防分隊分隊人員見黃男頸部大量流血，趕緊幫忙包紮傷口，黃還心懸黑狗安危說，擔心黑狗在國道亂竄發生危險被撞死，「因為不想看到國道上多一具屍體」，雖然黑狗緊張狠咬他，但不以為意，因為黑狗頸部有項圈，應該是走失寵物，因此要求消防人員先安置黑狗，自己再到醫院求診縫傷口。

桃園市消防局坪頂分隊分隊長江宗晏指出，7日中午12時20分，黃男帶1隻黑狗到隊上，隊員協助黃男包紮傷口止血後，依其要求自行就醫，黑狗則暫時留置消防分隊，並通知桃園市動保處代為協助尋找飼主。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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