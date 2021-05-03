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國道3號新化段小客車擦撞砂石車　噴飛對向車道駕駛送醫

▲國道3號的南下349.9公里處，1部自小客車疑因變換車道不慎，擦撞砂石車後，飛躍衝向對向車道，駕駛人趙男頭部挫傷送醫急救暫無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道3號的南下349.9公里處，1部自小客車疑因變換車道不慎，擦撞砂石車後，飛躍衝向對向車道，駕駛人趙男頭部挫傷送醫急救暫無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道3號的南下349.9公里處，3日中午發生1起車禍事故，1部自小客車疑因變換車道不慎，擦撞砂石車後，飛躍衝向對向車道，30歲駕駛人趙姓男子頭部挫傷，緊急送醫暫無生命危險，目前肇事原因及相關責任由國道警察第8大隊調查處理中。

▲國道3號的南下349.9公里處，1部自小客車疑因變換車道不慎，擦撞砂石車後，飛躍衝向對向車道，駕駛人趙男頭部挫傷送醫急救暫無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道3號的南下349.9公里處，1部自小客車疑因變換車道不慎，擦撞砂石車後，飛躍衝向對向車道，駕駛人趙男頭部挫傷送醫急救暫無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第8大隊指出，5月3日中午12時5分許，在國道3號南向349.9公里發生一起交通事故一案，30歲趙姓男子駕駛自小客車行駛中線車道，疑因變換車道不當，先擦撞行駛外側車道由56歲董姓男子所駕駛之砂石車後，整部車失控撞向中央分隔島，再彈起飛躍過分隔島護欄，衝至對向車道才停止，自小客車車頭嚴重變形，所幸案發時未撞及對向車道車輛而釀災，趙男自小客車安全氣囊爆開，趙男頭部挫傷，意識清楚，經救護車送衛生福利部台南醫院新化分院救治，目前暫無生命危險。

▲國道3號的南下349.9公里處，1部自小客車疑因變換車道不慎，擦撞砂石車後，飛躍衝向對向車道，駕駛人趙男頭部挫傷送醫急救暫無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第8大隊據報派員到場查處，管制交通並進行勘查測繪蒐證，經初步調查，趙、董2人均無酒駕，直到中午12時52分事故現場排除，全線恢復通車，目前真正肇事原因及相關責任正由國道警察第8隊善化分隊調查處理中。

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