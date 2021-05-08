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桃園男騎士路口被撞爆頭亡！夜衝闖紅燈酒測值飆1.04　肇事人無責

▲桃園市辛姓男子去年10月在中壢區中華路騎車等待紅綠燈，未料綠燈啟動時卻與闖紅燈呂姓騎士發生碰撞，呂後來因頭部外傷送醫不治。（示意圖／視覺中國CFP）

▲辛姓男子去年10月在中壢區中華路騎車等待紅綠燈，未料綠燈啟動時卻與闖紅燈呂姓騎士發生碰撞，呂頭部外傷送醫不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市辛姓男子去年10月在中壢區騎車等待紅綠燈，綠燈時騎車直行時卻與橫向呂姓騎士碰撞，2人均倒地掛彩，其中呂姓騎士頭部重創與肋骨多處骨折送醫急救仍不治，辛被依犯過失致死送辦；桃檢發現，死者呂姓騎士無照且酒駕違規闖紅燈才肇禍，根據車輛事故會鑑定認為呂才是肇事主因，辛姓騎士並無肇因，檢方偵結予以辛男不起訴處分。

檢警調查，22歲的辛姓男子去年10月1日凌晨2時許騎機車返家，行經中壢區中華路與興仁路口處待轉，綠燈時剛起步就與呂姓騎士發生碰撞，雙雙倒地受傷，其中呂男頭部有外傷、肋骨多處骨折與氣血胸，送醫急救後因創傷性休克宣告不治，警方事後將辛男依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦。

檢方偵訊時，辛男聲稱當時在待轉區準備起步，綠燈直行前並未看到呂姓男子，後來就發生車禍，他認為是呂闖紅燈；檢察官勘驗案發現場路口監視器，發現辛男在綠燈時起步往興仁路方向騎乘，呂男行駛路口為紅燈，結果闖紅燈後與辛發生碰撞，辛男當時有直行路權，呂男沒有遵照紅燈停車，呂男在醫院經抽血換算呂男的呼氣酒測值高達每公升1.04毫克已明顯酒駕。

此外，根據桃園市府車輛行車事故鑑定報告，呂男無照騎車且未遵守交通號誌為肇事主因，辛男並無肇事因素；檢察官審酌，辛男已有遵守應有駕駛作為，善盡相當注意義務，認定辛並無過失，偵結予以辛男不起訴處分。

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