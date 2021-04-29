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太陽能電廠搶救應變及安全　台南市消防局辦講習

▲台南市消防局辦理「太陽能光電系統火災搶救訓練」，希望第一線救災人員掌握搶救重點，加強太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局辦理「太陽能光電系統火災搶救訓練」，希望第一線救災人員掌握搶救重點，加強太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於日前桃園養豬戶，因太陽能板火災造成大量豬隻死亡，台南市消防局29日辦理「太陽能光電系統火災搶救訓練」，希望藉由觀念強化使第一線救災人員掌握搶救重點，加強太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能。

消防局局長李明峯表示，去年七股發生2起太陽能光電設備火災，所幸沒有造人員傷亡，消防局自2015年起每年均有辦理太陽能設備火災搶救相關的訓練與講習，此次為了更慎重汲取國外新知且因應與時俱進的光電設備，今年特地邀請台北科技大學兼任助理教授及警察專科學校兼任教官高賢松老師，講授太陽能電廠發電原理與相關規範介紹、火災發生原因及搶救要領，提供消防人員搶救應變及安全注意事項。

▲台南市消防局辦理「太陽能光電系統火災搶救訓練」，希望第一線救災人員掌握搶救重點，加強太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

太陽能光電設備特性為有陽光照射就有電流產生，而通電設備的搶救第一時間又不能先以水線射水搶救，所以在太陽能光電設備的管理維護更應落實，未來將持續針對是類高危險因子場所及廠區專業技術人員配合辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。

▲台南市消防局辦理「太陽能光電系統火災搶救訓練」，希望第一線救災人員掌握搶救重點，加強太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南因日照充足，經統計太陽能光電場所約5400多家，且全台最大的太陽能光電場所亦落腳在本市七股、將軍等地。感謝消防局為了提升太陽能光電設備火災搶救效能及風險辨識，每年均辦理2場次的專業訓練，透過訓練不僅可保障消防人員的安全，更是保護大台南市民的安全。

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